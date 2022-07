AUSSANT TREMBLAY, Dolorée



Nous vous rappelons le décès survenu le 29 avril 2020, à l'âge de 97 ans et 9 mois, de Madame Dolorée Aussant Tremblay, veuve de Paul-Henri Tremblay de Ville Saint-Laurent. Elle était la fille de Claudia Cournoyer et Ernest Aussant de St-Joseph-de-Sorel. Elle a rejoint ses soeurs et frères : Mirella, Charles-Ernest, Réjeanne, Jean, Marie-Marthe, Yvon et leurs conjoints.Elle laisse dans le deuil ses filles, Agnès Tremblay (Jean-René Lassonde) et Céline Tremblay (Jacques Lewis), ses petites-filles, Roseline Lassonde, Élise Lassonde (David Chicoine) et Annie-Claire Lassonde (Alexandre Gagnon), un arrière-petit-fils, Adrien Chicoine, une arrière-petite-fille, Clémence Lassonde-Gagnon, un beau-frère, Jean-Charles Tremblay (Laurette Côté), ses nièces, neveux et ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées le samedi 9 juillet prochain à 14 :00 à l'église St-Hippolyte, 1055 rue Tassé, à Saint-Laurent. La famille accueillera parents et amis à l'église à compter de 13 :00. Son inhumation au cimetière de St-Joseph-de-Sorel aura lieu le lundi 11 juillet à 14 :30.La famille tient à remercier le personnel du 5e étage du CHSLD de la Résidence Angélica et la Dre Lynne Pelland pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Mme Aussant.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Développement et Paix.