BRUNET, Micheline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Micheline Brunet, survenu le 12 juin 2022, à l'âge de 83 ans. Elle part rejoindre son époux feu monsieur Léo Malo et son fils feu Denis.Elle laisse dans le deuil ses petits-fils Marc-André et Maxime, son arrière-petite-fille Lyvia, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juillet 2022, de 13 h à 17 h à laUne cérémonie sera célébrée à 17 h, en la chapelle de la résidence funéraire Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Sérénité.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Maison de la Sérénité pour leurs bons soins et dévouement auprès de Mme Brunet.