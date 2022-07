BELLEROSE, Louis



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Louis Bellerose décédé le 4 juin 2022, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de Lorraine Cadieux et le fils de feu Gérard Bellerose et de feu Glorianne Arbour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Michel ainsi que ses soeurs: Céline (Benoît), Lucette (Michel) et Jeannette (Jeff) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.Une célébration de sa vie aura lieu le samedi 9 juillet 2022 à 14 h à la :DE L'OUTAOUAIS95, BOUL. CITÉ-DES-JEUNESGATINEAU (secteur Hull)La famille recevra les condoléances à compter de 13 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec via le:La famille désire remercier le personnel du CHSLD La Renaissance pour les bons soins prodigués.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à :