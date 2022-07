THIVIERGE, Renée (née Brouillette)

THIVIERGE, Renée

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Renée Thivierge survenu le 22 février 2022, à l'hôpital Cité-de-la-Santé de Laval.Fille de feu Yvette St-Jean et de feu Irénée Brouillette, elle laisse dans le deuil sa fille Anne et ses petites-filles Émilie et Camille, son fils Charles, sa compagne Karine Ouellette et ses enfants Billy et Karl, son ex-époux et père de ses enfants, Guy Thivierge, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que d'autres parents et ami(e)s.Maman aimante, poète et artiste, elle a consacré l'essentiel de sa vie à l'écriture (poésie, dramaturgie, journalisme, chansons et traduction), à la musique et aux arts.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 juillet de 13h30 à 17h30 au salonUne cérémonie commémorative aura lieu à 17h.Un hommage spécial lui sera rendu en après-midi par la Société littéraire de Laval dont elle a été cofondatrice. Quelques-uns de ses poèmes seront lus en après-midi à cette occasion.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.