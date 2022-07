LANDRY, Georges



À Châteauguay, le 24 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Georges Landry, tendre époux de feu Ethel Ryan Landry.Il laisse dans le deuil ses filles Carole (Louis) et Claire (Bruno), ses petits-enfants Sébastien (Jessica), Jonathan, Stéphane et Charlène (Jean-Luc).Il sera aussi regretté par ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se recueillera en privé.