BOURRÉ, Thérèse



À Montréal, le 8 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Thérèse Bourré.Elle laisse dans le deuil ses filles Micheline (feu Guy), Nicole (Jean-Claude) et Diane (Johnny), ses petits-enfants Mélanie, Stéphane et feu Patrick, ses nombreux arrière-petits-enfants, son frère Marcel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juillet à 10h30 à l'église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal, H4E 2L8.Au lieu de fleurs, un don à l'église St-Jean-de-Matha serait apprécié en la mémoire de Thérèse.