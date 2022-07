LAROCQUE, Raymonde

(née Pelletier)



De St-Eustache, le 24 juin 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Raymonde Larocque Pelletier, fille de feu monsieur Sauveur Pelletier et feu madame Victoria Marechal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Loïse, Suzanne et Claude, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Huguette ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle lundi 11 juillet de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu au salon, la même journée à 15h30.