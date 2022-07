SPINELLI (née PAQUIN)

Thérèse



À Montréal, le 27 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Thérèse Paquin, épouse de Jean-Paul Spinelli.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Valérie Roch), sa petite-fille Caroline (Jean-Simon Labarre), son frère Gérard, sa soeur Jacqueline, ses belles-soeurs Margot et Jeannine, ses neveux, ses nièces, plus particulièrement sa filleule Huguette ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le samedi 9 juillet de 10 h à 11 h 30 au :514 721-4925 j.a.guilbault@videotron.caStationnement privé à l'arrière du salonUne célébration de la Parole aura lieu le jour même à 11 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.Des dons à la SPCA seraient appréciés.