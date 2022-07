Kramer, Frank George



Frank Kramer est né à Cadar en Roumanie le 22 novembre 1924, le deuxième de trois enfants de Thereisia Muller et Franz Kramer. Frank a épousé la femme de sa vie, Anna Albert, avec qui il a eu deux filles, Theresa-Anne (Luc Chamberland) et Elaine. Ses trois petits-enfants, Philippe (Valérie), Renée (Erwan) et Lyne-Anne (Samuel) l'adoraient tous.Il laisse en deuil plusieurs nièces, neveux, cousins et les enfants de ceux-ci au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, ainsi que quantité d'amis à qui il était dévoué. Venu au Canada à l'âge de cinq ans, il fit une première carrière dans la Marine Marchande Canadienne comme officier et ingénieur marin.Plus tard sa carrière à Bell Canada l'amena à écrire un livre encore utilisé dans nos CÉGEPS et aux États-Unis, et traduit en français par Régent Desforges: Air Conditionné et réfrigération, deux bons repéreurs et réparateur de troubles: vous et moi. Avide cuisinier de biscuits, mais avide aussi d'entraînement, pédalant 20 km par jour sur son vélo stationnaire ces 25 dernières années. Depuis ses 95 ans, il s'entrainait deux fois par semaine avec Vincent Beauregard au gym 'Bouge'.Toute sa vie Frank demeura dévoué à la Vierge Marie et au Sacré-Cœur de Jésus, apportant chaque dimanche, depuis 25 ans, la sainte communion aux malades au Centre de soins prolongés Grace Dart.La famille tient à remercier tous les médecins, les infirmiers, les infirmières et autres personnes qui ont aidé Frank pendant plus de 30 ans à l'Hôpital général juif et à la Clinique Herzl. La famille remercie aussi toutes les équipes, soit à l'urgence, soit au 7e étage du bloc C, soit à la cuisine de l'hôpital, qui ont accompagné Frank avec dévouement jusqu'à son décès le 5 mai. Sa femme chérie décéda la même date il y a 26 ans.Les funérailles auront lieu le samedi 9 juillet 2022 à 11 h en la paroisse Saint-Brendan's (3542 boul. Rosemont). La famille recevra les condoléances dès 10 h en l'église même. Tous ceux présents sont priés de porter un masque pendant le service. L'inhumation aura lieu le mardi 12 juillet 2022 à 11 h 05 au cimetière Notre-Dame-Des-Neiges.Des dons en sa mémoire à la Fondation Hôpital général juif https://jghfoundation.crowdchange.net/fr-ca/donate ou à la paroisse Saint-Brendan's seraient appréciés.5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 / F : 514 728-3467