GINGRAS, Gaëtan



À Repentigny, le 12 juin 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé Gaëtan Gingras, époux de feu Gisèle Payette.Il laisse dans le deuil sa copine Gracia Gravel, ses filles Danielle (François), Carole (Michel) et Sylvie, ainsi que ses petits-enfants Mélanie, Michel, Maxime, Anik, Marie-Josée et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Gabriel, Nathan, Jacob, Lili, Noly et Eliot, et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 juillet de 13h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Une cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 10 juillet à 11h au même endroit.Un don In Memoriam à l'Institut de Cardiologie serait apprécié.