NOËL, Jean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès subit de Jean Noël, conjoint de Svetlana Stefanova, survenu le 15 juin 2022 à l'âge de 64 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Rachèle (Hugo) et Hélène (Frédérick), ses beaux-enfants Hristo et Elitsa, sa mère Lilia (feu Gaston), son frère et ses soeurs: Hélène (Marco), Luc (Lynda), Sylvie, Lucie (Yves), ses demi-frères Daniel (Geneviève), Sylvain (Caroline) et Martin (Brigitte), la mère de ses filles, Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Famille, amis et collègues sont invités à célébrer la mémoire de Jean lors d'un cocktail dînatoire qui aura lieu le dimanche 10 juillet de 14h à 18h à la terrasse du golf :2500, boulevard Fernand-LafontaineLongueuil, Qc, J4N 1M5