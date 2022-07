LAFRANCE, Réal



À Montréal, le 26 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Réal Lafrance, époux de Marie-Claire Lafrance et fondateur du Groupe Marie-Claire.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nadia), Patrick (Maria Claudia), Martin (Caroline) et Stéphanie (Alexandre), ses petits-enfants Lili, Laura, Joé, Cédric, Paulo, Paule, Sam, Mikaël, Simon, Ludovik, Olivia, Théodore et Raphaël, ainsi que sa soeur Claudette, son frère Gilles et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juillet de 13h00 à 16h00 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 avenue Beaumont, Ville Mont-Royal, H3P 3J1Suivra une cérémonie réservée aux proches et membres de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël à Outremont.