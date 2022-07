LEDUC, Roger



Le 12 mai 2022, à l'aube de ses 79 ans, est décédé monsieur Roger Leduc, époux de madame Marie-Claire Lalonde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Réjean), Guy (Roxanne), François (Nathalie) et Joël (Johan), ses petits-enfants Samuel, Philippe (Amélie), Magaly (Joey), Noémie (Marc-Antoine), Charles (Mélanie), Olivier (Bianca), Tristan (Kim), Camille (Victor), ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 9 juillet 2022 dès 12h :ST-LAZARE, J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 9 juillet 2022 à 14h en l'église de Saint-Lazare, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient appréciés.