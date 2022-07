GOUGEON (née LÉVEILLÉ)

Béatrice



Aux soins palliatifs du Centre d'hébergement Piedmont de St-Jean-de-Matha, le mardi 21 juin 2022 est décédée, à l'âge de 90 ans, Béatrice Gougeon (Léveillé), épouse de feu Jacques Gougeon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Linda), Serge (Lily) et Louise (Serge), ses petits-enfants Éric (Julie), Jérôme (Jessica), feu Christine et Danny (Pauline), ses arrière-petits-enfants Zoé, Noémie, Maïka et Wilson ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 8 juillet 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 9 juillet 2022 à compter de 10h, suivi des funérailles à 14h.En guise de sympathie, un don peut être fait à la Fondation québécoise du cancer.