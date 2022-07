RINGUETTE, Jacques

À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, jeudi le 23 juin 2022, est décédé paisiblement dans son sommeil, Jacques Ringuette. Fils de feu Joseph Ringuette et de feu Rosalie Caya, il était natif de Ville-Marie et domicilié à Boucherville.Il laisse dans le deuil, son épouse, Yolande Bergeron, ses 4 filles : Josée, Carole (Denis), Nathalie (Patrice) et Martine (Sylvain), ses 5 petits-enfants Charles (Geneviève), Roseline (Étienne), Édouard (Ève-Marie), Alexis et Albert et 1 arrière-petite-fille, Hanna-Rose.Il était le frère de Rollande et de feu Jacqueline. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jour des funérailles, le samedi 16 juillet de 11:00 à 15:30 au :Des funérailles seront célébrées le samedi 16 juillet à 16:00 à l'église Sainte-Famille de Boucherville, 560 Boul. Marie-Victorin, J4B 1X1. Il sera inhumé au cimetière de Ville-Marie à une date ultérieure.Jacques a été policier pour la Sûreté du Québec de 1959 à 1978 en Abitibi-Témiscamingue. Par la suite, il est devenu enquêteur chef de division Protection pour Hydro-Québec. À sa retraite, il a été bénévole-médiateur pour le service de Médiation Citoyenne de Boucherville.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la mémoire de Jacques à Parkinson Québec, soit au Complexe Rive-Sud, soit sur leur site internet : https://parkinsonquebec.ca/faire-un-don/don-in-memoriam/