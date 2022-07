Année coûteuse pour le grand déménagement

De nombreux Montréalais qui déménageaient hier ont dû se résoudre à payer quelques centaines de dollars de plus par mois pour leur nouveau loyer.

« On n’a rien trouvé de moins cher ou au même prix et ce n’est pas parce qu’on n’a pas cherché », lance Maxime Blais devant le vaste appartement qu’il quitte, rue Saint-Denis, dans le quartier Villeray.

Lui et ses deux colocataires devront dorénavant débourser 700 $ de plus par mois, tout en perdant des pieds carrés et un espace de stationnement.

En pleine crise du logement, nombreux sont les locataires qui ont dû faire des concessions dans leur recherche d’appartement.

« On voulait rester dans Villeray puisqu’on adore le quartier ici, mais c’était vraiment trop cher », se désole Simon Lacoste.

Après une quinzaine de visites, il s’est trouvé un nouveau logis dans Rosemont, mais devra tout de même débourser une centaine de dollars de plus par moi.

À quelques coins de rue de là, Gaël, un père de famille, aide sa fille à s’installer dans son nouveau chez-soi.

« Elle avait besoin de plus d’espace, mais honnêtement, elle n’en a pas beaucoup plus ici et c’est plus cher. C’était inévitable », assure-t-il.

Logements abordables recherchés

Les locataires rencontrés hier racontent avoir vu beaucoup d’annonces d’appartement disponibles sur les plateformes de location en ligne. Le hic, c’est que la plupart sont inabordables.

« En plus nous sommes nombreux sur le marché à essayer de louer les logements qui sont abordables », indique Camille Rochard, qui a eu de la difficulté à se trouver un toit.

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le taux d’inoccupation sur l’île de Montréal était de 3 % en 2021. Un taux jugé équilibré.

Cela dit, 107 ménages n’avaient pas réussi à se trouver un nouvel appartement à Montréal à la veille du grand déménagement.

Une journée compliquée

Malgré la bonne humeur générale, bien des Montréalais se sont cassé la tête pour mener à bien leur déménagement.

Daniel Krauss a, par exemple, dû se coordonner avec deux autres familles qui quittaient en même temps que lui le gros bloc appartements dans le quartier de Milton-Parc, et ce, avec un seul ascenseur pour tout le monde.

« Je ne sais pas pourquoi les déménagements sont tous la même journée. Ça engorge tout : les appartements, les camions, les rues... », lâche-t-il.

Victime d’une rénoviction en même temps que deux autres unités de son bloc, Mylène Beauchemin s’était entendue avec ses voisins pour séparer les sorties et les places de stationnement à l’avant du logement.

« On s’est dit “vous prenez la ruelle, on va prendre le petit bout de rue en avant et le troisième va prendre l’autre partie et un coin de ruelle’’ », explique-t-elle.

TANT PIS, ÇA SERA DEUX FOIS PLUS CHER...

« Je déménage dans un appartement où il y aura plus d’espace et une cour arrière, mais ça va me coûter presque le double », explique Gaël Caron. Le jeune homme s’est résolu à payer beaucoup plus pour avoir un peu mieux. « Je payais 350 $ tout inclus [pour une chambre] et maintenant ça me coûtera 620 $ sans service, je n’avais pas le choix. C’est la crise du logement », soupire-t-il. Hier, il déménageait « à la bonne franquette », sofa sur le toit de la voiture familiale.

UN LOGEMENT EN ATTENDANT

Camille Rochand était en train de transporter des boîtes dans son nouvel appartement que déjà elle prévoyait le quitter rapidement. « Je ne vais pas rester très longtemps ici, c’est un plan B pour ne pas me retrouver à la rue », explique-t-elle. Elle payera 200 $ de plus que son précédent loyer, une hausse qu’elle ne peut pas absorber sur le long terme. La jeune Française établie au Québec depuis trois ans ne compte pas vivre plus de six mois à cet endroit.

PAS DE CAMION, PAS DE PROBLÈME

Incapable de trouver le moindre camion pour le 1er juillet, Camila (chemisier bleu au centre) et son conjoint Daniel Krauss (derrière) ont pu compter sur les bras de toute leur famille dans le quartier de Milton-Parc, à Montréal.

« On a essayé d’en trouver un mois et demi avant, au moins, et il n’y en avait aucun. On aurait dû le louer au moins trois mois d’avance », estime-t-il. Avec cinq voitures et la remorque de Richard, le père de Daniel, la famille était confiante de terminer avant dîner. Une occasion en or pour célébrer les 27 ans du jeune homme, la veille. « On est sur un horaire, le gâteau est dans l’auto. On a une grande famille pour nous aider, heureusement », a lancé Richard Krauss en riant.

... MAIS IL EN RESTE POUR LA BIÈRE !

Maxime Blais (assis sur les marches) et ses deux colocataires ont appris en février que le propriétaire comptait reprendre leur appartement. Ils ont alors passé des heures à éplucher les sites d’annonces. « J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’appartements disponibles cette année contrairement à l’an passé, mais ils sont juste super chers », explique-t-il. Le trio payera dorénavant 2200 $ par mois, soit 700 $ de plus que leur précédent loyer. Il leur restait tout de même des sous pour acheter une quantité impressionnante de bière de déménagement !

UN MOIS POUR TROUVER

Ce n’est qu’au début du mois de juin que Mylène Beauchemin, 27 ans, a appris qu’elle devait quitter son logement pour cause de rénovictions.

« On avait des voyages de prévus pendant le mois. Quand tu sais que tu dois chercher des logements à fond, ce n’était vraiment pas l’idéal », soupire la jeune femme.

Si elle et sa coloc sont parvenues à trouver chaussure à leur pied pour une somme comparable à ce qu’elles payaient avant, les deux amies ont cependant dû faire des concessions.

« Le marché n’est vraiment pas comme il était il y a un an et demi. On n’a plus de terrasse, moins d’espace de rangement aussi, mais on est contentes avec le quartier », précise-t-elle.