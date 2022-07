MASSIN, Ginette



Au CHSLD Ste-Dorothée, le 8 juin 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Ginette Massin, précédée par son époux, Eugène Le Pabic, et son fils, Hervé.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Élisabeth (Michel), Philippe et Pascal (Chantal), ses petits-enfants: Alexis, Vincent, Aisha, Ray, Geneviève et Youssef, ses soeurs: Josiane et Monique, sa belle-fille Perry, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Un grand merci à tout le personnel du CHSLD de Ste-Dorothée, particulièrement à celui du 1-AB, pour leurs bons soins et professionnalisme.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 2500 des Perron à Lavalle dimanche 17 juillet de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.