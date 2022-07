En mode lecture: bon à croquer!

Les relations entre femmes ne sont pas toujours faciles. Ce livre un brin gothique nous le prouve de brillante façon.

On aime bien les romans qui ne ressemblent à aucun autre. Et avec celui-ci, on doit reconnaître avoir été servi ! Non seulement parce qu’il se déroule en Équateur, un pays qu’on n’a pas souvent l’occasion de visiter à travers les livres, mais parce que l’histoire et la façon dont elle est racontée sont pour le moins étonnantes.

Déjà, le début est assez particulier en soi : kidnappée par Miss Clara, sa professeure de lettres, la jeune et jolie Fernanda va se réveiller bras et jambes liées dans une petite cabane lugubre perdue au fin fond de la forêt.

Reste à savoir pourquoi elle a ainsi été séquestrée et bien sûr, c’est ce qui nous sera tranquillement expliqué à rebours au fil des chapitres.

Des plaies à vif

Tout a probablement commencé avec cet immeuble abandonné de Guayaquil où Fernanda et ses cinq meilleures amies avaient pris l’habitude de se réunir en dehors des heures de classe. Là-dedans, loin du regard des adultes, elles pouvaient se montrer sous leur jour véritable et faire à peu près ce qu’elles voulaient. Ce qui a parfois donné lieu à des expériences ou à des défis assez extrêmes...

Quant à Miss Clara, communément appelée « Madame Bovary latina » par ses élèves, il ne serait pas faux d’affirmer qu’elle avait en partant quelques petits problèmes d’ordre psychologique. Pour n’en nommer qu’un, elle s’habillait exactement de la même façon que sa mère décédée.

Un roman fort et intelligent qui ne se lit pas sans grincements de dents.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Nous sommes l’incendie

Michael Connelly dit de ce livre qu’il est « absolument captivant ». Et c’est vrai. Il nous entraîne tout de suite en 1991, à Los Angeles. Là-bas, comme cela est hélas ! déjà arrivé tant de fois, une jeune Noire de 16 ans va se faire assassiner. Son frère Shawn ne s’en remettra jamais et lorsqu’on le retrouvera en 2019, on découvrira que son destin est étroitement lié à celui de la jeune Grace Park, qui est pourtant d’origine coréenne.

Trois

Issus de milieux différents, Adrien, Étienne et Nina sont devenus les meilleurs amis du monde quand ils n’étaient encore que des gamins. Les choses vont toutefois commencer à se compliquer avec le temps et 30 ans plus tard, il ne restera presque plus rien de cette précieuse complicité. Dans ce très beau roman, l’écrivaine française Valérie Perrin raconte leur histoire qui n’a pas fini de nous étonner.

La science de la musculation

Au cours de ces dernières années, plusieurs ouvrages portant sur la musculation ou la remise en forme nous sont passés entre les mains. Ce qui nous permet de dire que celui-ci est vraiment bien fait. Abondamment illustré, il propose une centaine d’exercices de musculation en détaillant chaque fois leurs bienfaits, la meilleure technique pour les exécuter et ce qu’on doit savoir pour éviter les erreurs. Un superbe cadeau à se faire.

Mille mots en souvenir

Grâce à l’expression artistique, Les Impatients aident depuis déjà près de 30 ans les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Si on veut les aider à notre tour, on peut se procurer ce coffret qui réunit 145 récits signés Pascale Bussières, Anne-Marie Cadieux, Lise Dion, James Hyndman, David Goudreault, Chantal Lamarre, Jean-Marc Vallée ou Guylaine Tremblay. Tous les profits seront remis aux Impatients.

Frissons garantis

Labyrinthes

Une inconnue gît dans un lit d’hôpital. On l’a retrouvée dans les bois avec, non loin d’elle, un cadavre dont le visage a été sauvagement réduit en bouillie. Il n’en faudra pas davantage pour que Camille Nijinski, la flic chargée d’enquêter sur ce meurtre sordide, lui octroie d’entrée de jeu le rôle peu flatteur de principale suspecte. Le problème, c’est que l’inconnue ne se souvient plus de rien. Tout ce qu’elle a pu vivre ou penser a été complètement effacé de sa mémoire.

Mais juste avant d’être frappée d’amnésie, elle aurait eu le temps de raconter son incroyable histoire au docteur Fibonacci, le psychiatre qui la suit.

Un véritable dédale

C’est cette histoire tout à fait hors du commun qu’on aura à notre tour la chance de découvrir. Mais il va falloir s’accrocher, car, dans le genre complexe et tordu, Franck Thilliez n’y est pas allé de main morte. Et même si ce titre s’inscrit dans la série des Caleb Traskman, il peut être apprécié en solo. Par contre, si on a déjà lu Le manuscrit inachevé et Il était deux fois, les deux précédents tomes de la série, on pourra vraiment mesurer à sa juste valeur tout le talent de cet écrivain français.