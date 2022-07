CARRIÈRE, Louise

(née Riendeau)



Le 28 juin 2022, aux soins palliatifs de l'Hôpital Anna-Laberge, est décédée paisiblement Mme Louise Riendeau à l'âge de 76 ans. Elle était l'épouse bien-aimée de M. Jean-Guy Carrière. Elle a été rejoindre ses parents Marie-Reine Poissant et Jean-Louis Riendeau, son frère Roch et ses soeurs Claire et Denise.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Stéphane) et Brigitte (Christian), ses petits-enfants Sarah et Elisabeth, ses frères et soeurs Gilles, Raymond, Marcelle, Pierre-Yves, Normand, D'Arcy, Diane, Lucie et leur conjoint(e), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 8 juillet, de 9h à 12h et de 13h à 14h, à laSTE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneufLes funérailles auront lieu, en l'église paroissiale de Ste-Martine à 14h30, suivies de l'inhumation au cimetière Chanoine-Aimé-Pilon.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Châteauguay ainsi que ses proches aidantes Thérèse, Françoise et Francine pour leur bienveillance et leur dévouement à l'égard de Louise.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Société de sclérose en plaques.