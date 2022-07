Ça s’arrête à 37 pour Swiatek

LONDRES |La séquence de victoires d’Iga Swiatek est maintenant terminée. La Polonaise s’est inclinée en deux manches devant la Française Alizé Cornet, samedi.

• À lire aussi: Wimbledon: un tournoi qui manque de panache

• À lire aussi: Novak Djokovic égale Rod Laver avec une 24e victoire de suite sur gazon

Swiatek, qui avait remporté ses 37 derniers matchs, a baissé pavillon au compte de 6-4 et 6-2 devant Cornet qui était en pleine de possession de ses moyens. Il s’agissait de la plus longue séquence de victoires en 32 ans.

«Je n’ai pas de mots pour ce que je viens d’accomplir, a mentionné Cornet sur le central. Ça me rappelle ma victoire enregistrée en 2014 (contre Serena Williams.

«Je crois bien que le central me porte bonheur. Je suis une grande admiratrice d’Iga qui est une ambassadrice hors pour le tennis féminin. Ce type de match me motive au plus haut point. Je croyais en mes moyens.»

Cornet se qualifie donc pour les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Elle a aussi atteint cette étape aux Internationaux d’Australie.

«Je suis comme le bon vin qui vieillit bien, a souligné Cornet en souriant. C’est irréel. Je connais la meilleure saison de ma carrière. Le feu intérieur brûle encore très fort.»