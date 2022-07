Ces belles grandes gueules

Parmi les 115 espèces cohabitant dans nos eaux, plusieurs sont réputées pour être de féroces adversaires.

Les truites, les ombles, les saumons (incluant la ouananiche) et les carnassiers se positionnent tout en haut du podium lorsqu’on parle de batailleurs. L’achigan à petite bouche occupe lui aussi une place enviable dans le palmarès des opposants.

Méconnu

Aux États-Unis, l’espèce la plus populaire, et de loin, est l’achigan à grande bouche. De nombreuses chaînes télévisuelles américaines telles Outdoor Channel, Sportsman Channel, World Fishing Network vouent une grande partie de leur programmation à ce poisson. Il y a même de gigantesques associations comme Major League Fishing, Bass Master, Bass Pro Shop Fishing Tours, etc., qui organisent des compétitions monstres et super médiatisées. Des chaînes de magasins tels Bass Pro Shop et Cabala’s entre autres ou des entreprises comme Tackle Warehouse et Tackle Direct se spécialisent principalement dans tout ce qui touche ces centrarchidés. Selon plusieurs intervenants, plus de six leurres sur dix, dans le monde, sont développés pour le marché du bass.

Répartition

Lorsqu’on pense à la grande gueule, on fait souvent allusion au fleuve Saint-Laurent, aux lacs Saint-Pierre, Saint-François, Saint-Louis, Deux-Montagnes, Memphrémagog et aux rivières des Outaouais et Richelieu. Il y a également plusieurs autres nappes d’eau, surtout en Outaouais, qui abritent cette belle famille de poissons.

Certains pourvoyeurs ajoutent à l’occasion l’achigan à grande bouche dans la liste des poissons qu’il est possible de taquiner dans leurs lacs. Je dois vous avouer que dans certains cas, il s’agit d’une confusion d’espèce ou bien celle-ci y est peu présente.

Découverte

Il y a quelques années, en feuilletant le guide de la pourvoirie de la FPQ, j’ai été étonné de constater qu’un aubergiste de la forêt de Pointe-Comfort en Outaouais faisait la promotion de la pêche à l’achigan, et ce, à peu de frais. La photo en médaillon, dans ce réputé ouvrage de référence, mettait d’ailleurs en vedette un magnifique spécimen.

Lorsqu’on arrive à la pourvoirie Mijocama et qu’on rencontre le propriétaire, on a littéralement l’impression qu’il s’agit d’un Daniel Boone des temps modernes. Jocelyn Vachon, 66 ans, a été trappeur professionnel de l’âge de 12 ans à 60 ans. Il a également guidé pour la Sépaq pendant trois décennies. Pour ce chic type, la nature n’a aucun secret.

Infrastructures

Situé à 350 km de Montréal, le site compte huit chalets cotés de deux à quatre étoiles par la FPQ et pouvant accueillir de 2 à 12 convives. Tout est inclus, avec propane, cuisinette et BBQ. Une génératrice est en fonction, de 19 h à 1 h du matin, pour vous permettre de recharger les batteries de votre embarcation, le cas échéant. Les forfaits d’hébergement débutent à 50 $ par jour par personne, plus ce dont vous avez besoin pour pêcher, à la carte. Il y a également un camping de 25 places avec bloc sanitaire. Comme autres commodités et services, notez qu’il y a deux rampes de mise à l’eau, de l’éclairage à DEL, la possibilité de faire du kayak, du canot, du pédalo, de la baignade, etc.

De l’autoroute 50, vous pouvez accéder à ce territoire poissonneux via Gracefield. Vous n’aurez alors que 10 km de chemins forestiers bien entretenus à parcourir. De la métropole, la distance totale sera moins longue si vous passez par Notre-Dame-du-Laus. En revanche, vous devrez circuler sur 25 km de garnotte parfaitement carrossables.

Parlons pêche

L’espèce vedette de la pourvoirie est l’achigan à grande bouche. « Chaque année, ma clientèle déjoue un peu plus d’une cinquantaine de palettes de plus de 5 livres, sans toutefois franchir la barre des 6 livres, explique le propriétaire, Jocelyn Vachon. Nous encourageons la remise à l’eau des gros spécimens pour assurer le maintien de notre qualité de pêche. »

Dans la nappe d’eau principale bordant l’ensemble des chalets, le lac Giles, mis à part la grande gueule, on trouve aussi des brochets pouvant atteindre les 6 kg ainsi que des perchaudes.

Dans les autres plans d’eau, les manieurs de canne peuvent taquiner des touladis, des truites mouchetées et arc-en-ciel ensemencées ainsi que des petites et des grandes bouches. Les proprios de VTT désireux de s’aventurer dans les sentiers peuvent se diriger vers quatre lacs distincts pour y attraper des achigans à petite bouche et des brochets.

Un peu de technique

L’achigan à grande bouche aime bien la proximité des baies herbeuses et peu profondes. Vous pourrez alors les déjouer avec des grenouilles de surface, des cuillères anti-herbe Moss Boss, des Buzz Bait, des leurres souples Yum Pulse ou Tip Toad, etc.

Retenez toutefois que, lors de mes trois dernières visites au Mijocama, j’ai eu beaucoup plus de succès à des profondeurs variant de 3 à 7 mètres.

À la texane : En vous servant d’un plomb conique pesant 1⁄4 ou 3/8 d’once et d’un hameçon décentré de taille 4/0 ou 5/0, présentez une écrevisse factice comme le Yum Spine Craw, le Mister Twister Buzz Bug ou le Power Craw et faites-le sautiller à proximité du fond. À la moindre touche ou si vous vous sentez retenu, ferrez sans attendre.

Tête vibrante : Grâce à une tête ronde de type Shaky head dotée d'un angle biseauté servant à maintenir l'offrande bien en place, vous pouvez présenter des vers souples de toutes les tailles sur le fond marin. Il suffit de brasser légèrement le scion de la canne pour inculquer l'action souhaitée.

Jig et queue souple : Un jig muni d'une grosse jupe en silicone, en caoutchouc ou autre matière du genre, sur lequel on insère une imitation d'écrevisse ou de mené à queue surdimensionnée fonctionnent bien lorsqu'on les catapulte près des billes de bois.

Devon de suspension : Ces poissons-nageurs allongés comme les Smithwick Suspending Rattlin' Rogue, les Bomber Suspending Pro Long A, les Bandit Suspending Minnow et autres similaires s'enfoncent lors de la récupération et s'immobilisent dans la colonne d'eau lors des arrêts comme s'ils souhaitaient narguer leurs opposants.

▶Pour en savoir plus, composez le 819 449-8943 ou visitez le site mijocama.ca