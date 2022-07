Dans les eaux claires des îles de Saint-Timothée

Entre le lac Saint-Louis et le lac Saint-François, à Salaberry-de-Valleyfield, se trouve une douzaine d’îles avec une végétation dense et entourée d’eaux limpides. Avec la plage de sable blond, on se croirait dans le sud...

Nous sommes en fait à 50 km au sud de la métropole, le cœur de l’archipel formant le parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, un endroit idéal pour profiter de l’été.

Un archipel isolé

Malgré la facilité d’accès du parc, l’archipel est paisible. Il n’y a à peu près pas de circulation nautique, sauf des planches à pagaie ou des kayaks.

Cette tranquillité est étonnamment due à des barrages ayant créé le bassin de Saint-Timothée au cœur du Saint-Laurent. Il faut savoir qu’autrefois, des rapides infranchissables ont amené la construction de canaux, dont celui de Beauharnois qui ironiquement allait assécher le secteur dans les années 1940.

Dans les années 1960, Hydro-Québec a procédé à la construction de barrages pour remédier à la situation. Il en a résulté un bassin d’eau calme, aujourd’hui peu accessible aux bateaux motorisés circulant sur le fleuve, mais favorables aux petites embarcations.

La plage

En forme de croissant et entourée d’un boisé, la plage de 200 mètres borde l’île Papineau. Ses eaux claires, son sable fin et son panorama sur les îles en font une des plus belles à proximité de Montréal et de plusieurs localités de la Montérégie.

Photo courtoisie, Deny Cardinal

À quelques pas, il y a des tables à pique-­nique sur l’herbe. Il est toutefois bon d’apporter une couverture au cas où elles seraient toutes occupées.

Sur le site

Si l’archipel est paisible, le site n’en demeure pas moins animé avec le volleyball, les jeux de sable ou les balades en planche à pagaie. Au fait, ceux qui ont déjà leur planche peuvent la déposer sur un support prévu à cet effet, à proximité du Shack nautique où l’on fait la location, pour ensuite profiter de la plage.

Photo courtoisie, Deny Cardinal

En planche, en kayak de plage ou en pédalo, on a l’occasion de faire une petite balade en eau calme.

PARC RÉGIONAL DES ÎLES-DE-SAINT-TIMOTHÉE

Frais d’entrée : 12 $ (16 ans et plus), 8 $ (5 à 15 ans), gratuit (4 ans et moins)

12 $ (16 ans et plus), 8 $ (5 à 15 ans), gratuit (4 ans et moins) Casse-croûte et crèmerie

Volleyball, jeux de sable ( spike ball ), petite tyrolienne, modules de jeux

À louer : planches à pagaie, kayaks de plage, canots, pédalos

planches à pagaie, kayaks de plage, canots, pédalos ville.valleyfield.qc.ca/plage

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

FORESTA LUMINA, 9e ÉDITION

Au parc de la Gorge de Coaticook, le parcours illuminé de Foresta Lumina est de retour cet été. Le pont piétonnier suspendu, d’une longueur de 169 mètres, prend le soir une tout autre allure.

► gorgedecoaticook.qc.ca

CHOUETTE À VOIR !

C’est le nom d’un site de réhabilitation d’oiseaux de proie blessés à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe,--- le but étant de les relâcher en nature. Visite de volières abritant une dizaine d’espèces. Présentation d’oiseaux en vol.

► chouetteavoir.ca

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.