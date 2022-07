DORAIS, Pierre



À Laval, le 22 juin 2022, à l'âge de 73 ans est décédé M. Pierre Dorais, époux de feu Jocelyne Boisvert (2020).Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain et Marie-Josée, son frère Yves (Nicole), ses neveux, Yves Jr, Jean-François (Annick), Benoit (Lyne) et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut Douglas pour la santé mentale.Il fut confié au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934