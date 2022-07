MASSICOTTE, Jacqueline

née Amireault



De Repentigny, le 23 juin 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Jacqueline Amireault, épouse de feu monsieur Jean-Paul Massicotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Guylaine) et Carole, ses petits-enfants: Karine (Vincent) et Maxime (Audrey-Anne), ses arrière-petits-enfants: Mathis, Amélya et Tyler, son frère, son beau-frère et ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 9 juillet 2022 de 9h à 12h auUne cérémonie suivra à 12h en la chapelle, et de là au cimetière de L'Épiphanie pour l'inhumation.