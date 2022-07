De tout pour tous

Une bonne leçon

« Je sais maintenant qu’on ne sait jamais ». Cette phrase de l’acteur (et chanteur) français Jean Gabin prend à l’occasion tout son sens et nous porte à réfléchir.

L’automne dernier, lors d’une belle journée ensoleillée, j’ai pourchassé les achigans à petite bouche du fleuve Saint-Laurent. Avec mon partenaire de pêche, nous avons taquiné les poissons d’un spot que je connais et que j’exploite depuis plus de 20 ans. Quand l’eau n’y est pas trop basse et que les lignes d’herbes se forment correctement, on y retrouve de nombreux spécimens. Grâce à l’ancre électronique de mon moteur électrique, j’ai réussi à m’y positionner comme je le souhaitais et à demeurer en place. En utilisant un spinnerbait, un Pop R, un Big O et un tube, nous avons soutiré 10 batailleurs de taille moyenne. J’ai ensuite désactivé mon ancre, me suis dirigé de l’autre côté de la structure et j’ai recommencé le même manège. Nous en avons sorti deux autres. Un peu plus tard, j’ai réessayé mon coin de prédilection initial sans aucun succès. Mon ami Serge m’a alors dit : « Il ne reste plus rien sur le spot, on a fait un grand ménage et on a tout pogné ».

Avant de quitter le site, j’ai noué un hameçon 1/0, un plomb en tungstène de 3/8 d’once et j’y ai empalé un Sassy Swimmer de Mister Twister. Mon compagnon a opté, pour sa part, pour le même montage du Drop Shot, mais avec un Yum Warning Shot. En moins de 10 minutes, nous en avons déjoué pas un, pas deux supplémentaires, mais bel et bien 20 autres. J’étais estomaqué de constater comment les poissons ne voulaient pas réagir à certaines présentations, mais qu’au Drop Shot, c’était un peu l’euphorie collective.

Des visiteurs moins nombreux

Photo courtoisie

L’alose savoureuse est une espèce combative provenant de l’océan Atlantique. Chaque année, elle séjourne environ quatre semaines, soit approximativement de la mi-mai à la mi-juin, dans les eaux entourant Montréal et la Rive-Nord pour s’y reproduire.

Selon l’expert Serge Pitre, « la pêche à ces harengs à grosses écailles a été fort décevante cette année et le nombre de captures a été vraiment sous la moyenne ». M. Pitre croit que le début de la migration a été retardé en partie à cause de la température trop froide en avril. « Quand le niveau de l’eau est normal, les poissons se concentrent dans les eaux de la rivière des Prairies, du côté de Laval ou de Montréal. En mai, le niveau était si haut que les aloses ont eu plusieurs autres options et ont pu continuer leur route dans la rivière des Mille-Îles, dans le fleuve, etc., explique le pêcheur qui compte plus de 45 ans d’expérience. Il y avait donc de faibles concentrations à divers endroits ».

« L’alose savoureuse apprécie des eaux claires. Tout au long de sa visite, l’eau était haute et sale. Ajoutez à cette combinaison des vents incessants qui brouillaient la surface. Les poissons ne pouvaient même pas voir nos jigs, même s’ils étaient de couleur vive », précise avec tristesse ce passionné, qui avoue être resté sur son appétit.