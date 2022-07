BOUDREAU, Lise



À Châteauguay, le 21 juin 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lise Boudreau, épouse de feu M. Florent St-Jacques et soeur de feu Ginette Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Diane), Louise (Micheline), Josée (Denis) et Sylvain (Sylvie), ses petits-enfants : Danik (Stéphanie), Pierre-Luk (Isabel), Annie (Jonathan) et Julie (Miranda), ses arrière-petits-enfants : Vanessa Florence (Jeff), Oli, Charlye, Mylan, Samuel, Nathan et Malik. Elle laisse également dans le deuil son frère Pierre (Micheline), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 juillet 2022 de 14h à 17h au complexe funéraire :suivi d'une cérémonie dès 17h dans la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain de Châteauguay pour leur soutien et les bons soins prodigués.