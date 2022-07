PRUD'HOMME, Jacqueline

(née Marsolais)



De Repentigny, le 11 mars 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée paisiblement madame Jacqueline Marsolais, épouse de feu monsieur Ange-Albert Prud'Homme.Elle laisse dans le deuil ses sept enfants et leurs conjoints(es): Jacques, Thérèse (Marc-André), Jean (Diane), Dominique (Johanne), Léo, Paul (France) et Martine (Jean-Marc). Elle laisse aussi dans le deuil quinze petits-enfants et leurs conjoints(es): Sandrine (Benoit), Esméralda, Annie (Patrick), Vincent (Brigitte), Patrice, Benoit, Julien (Karine), Gabriel (Sandra), Tommy, Julie (Mikel), Kim, Issane, Tessa, Audrey (Frank) et Alexa et cinq arrière-petits-enfants.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 juillet 2022, à partir de 10h à l'église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie au 445, Notre-Dame à Repentigny. La cérémonie religieuse suivra à 11h ainsi que la mise en terre des cendres.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme caritatif de votre choix.