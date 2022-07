SEYER, Gilles



Au CISSSME pavillon Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2022, est décédé Monsieur Gilles Seyer à l'âge de 88 ans. Il était le fils de feu Alpha Seyer et feu Yvonne Vanasse.Le défunt laisse dans le deuil ses soeurs : Lise (feu Jacques Vallières), Diane (Alfredo Morelli) et Francine, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Il est allé rejoindre les membres de sa famille : feu Jeannine, feu Gisèle, feu Jean-Guy, feu Reine, feu Suzanne, feu Marcel (Gisèle Trinque) et feu André (Gisèle Nault).La famille de Monsieur Gilles Seyer recevra les condoléances, le samedi 9 juillet 2022 à 12 h 30, au:1325, RUE GIROUARD EST, ST-HYACINTHE450-774-6417 www.ubaldlalime.comUne liturgie de la Parole sera célébrée le jour même à 14 h 30 en la chapelle du Mausolée Lalime.