Festival international de jazz de Montréal: huit spectacles à ne pas manquer

Avec plus de 350 spectacles présentés cette année dans le cadre de la 42e édition du Festival international de jazz de Montréal, l’Agence QMI a ciblé huit concerts pour profiter du grand retour de ce rendez-vous musical estival.

Wynton Marsalis

Le jeudi 30 juin, le trompettiste américain Wynton Marsalis sera en concert à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra qu’il dirige. L’orchestre est composé d’une quinzaine de musiciens d’ensemble, de solistes et d’arrangeurs très en vue au sein de la scène jazz actuelle. En première partie: la pianiste jazz Ariane Racicot, sacrée Révélation Radio-Canada Jazz 2022-2023.

Dominique Fils-Aimé

Le dimanche 3 juillet, l’autrice-compositrice-interprète Dominique Fils-Aimé se produira au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts où elle présentera «Three Little Words», dernier chapitre de sa trilogie musicale retraçant l’héritage de la musique afro-américaine. Ayant joué avec le blues, le gospel et le jazz dans les deux premiers opus de cette suite, l’artiste mettra cette fois le soul et le R&B en valeur. En première partie: Hanorah.

Ravi Coltrane

Pendant ce temps, toujours le 3 juillet, mais cette fois à la Maison symphonique, le saxophoniste américain Ravi Coltrane présentera une exploration contemporaine dans l’univers musical de ses parents, les légendes du jazz John et Alice Coltrane. La veille, au Gesù, Ravi Coltrane sera avec Makaya McCraven.

Ludovico Einaudi

Le dimanche 3 juillet et le lundi 4 juillet, ce sera au tour du célèbre pianiste et compositeur italien Ludovico Einaudi, connu pour ses bandes sonores de films («Intouchables» et «Le père») et ses compositions néo-classiques, de présenter son matériel. Accompagné de son groupe, il jouera à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts son dernier concert de la quinzaine, après son solo qui sera présenté le 2 juillet à la Maison symphonique.

Pink Martini

Le mardi 5 juillet et le mercredi 6 juillet, toujours à la Salle Wilfrid-Pelletier, le groupe américain aux influences riches et multiculturelles Pink Martini montera sur scène. Jouant avec le rétro, le jazz, la musique latine et le classique, en plus de chanter dans près de 20 langues, le groupe composé d’une douzaine de membres accompagnera la chanteuse China Forbes, l’une des deux figures dominantes du groupe. En première partie: Amanda Tosoff Feat. Emilie-Claire Barlow.

Lorraine Desmarais

Pour célébrer ses 40 années de carrière, la pianiste jazz Lorraine Desmarais présentera un concert bien spécial au Monument-National, le vendredi 8 juillet. Avec de nombreux invités, elle revivra sur scène les expériences musicales variées qui ont marqué sa riche carrière.

Bebel Gilberto

Le samedi 9 juillet, la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto montera finalement sur les planches du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts après trois ans d’attente. Elle avait annulé sa participation au Festival à l’été 2019, puis l’édition de 2020 avait été repoussée pour des raisons bien connues. La chanteuse devrait notamment jouer les chansons de son dernier disque, «Agora», sorti en 2020. En première partie: María José Llergo.

Michel Donato

Toujours le samedi 9 juillet, le compositeur, contrebassiste et chanteur montréalais Michel Donato viendra quant à lui faire son tour au Gesù. Comme il aura 80 ans le 25 août prochain, le concert s’intitule avec justesse «Les 80 ans de Michel Donato».