Fous du BBQ: 60 000 km par année pour l’amour du BBQ

Après avoir découvert les possibilités infinies du barbecue, Dany Tremblay s’est équipé de pas moins de 14 machines en un an à peine. L’as des côtes levées et de la brisket parcourt maintenant 60 000 km par année pour des compétitions professionnelles aux quatre coins des États-Unis.

Avant de se payer un cours en 2016, rien ne destinait pourtant Dany Tremblay à devenir «pit master» [professionnel du barbecue].

«J’avais toujours fait un peu de barbecue, mais avec des affaires cheap de la quincaillerie. [...] Je faisais des hot-dogs et des hamburgers sur mon petit barbecue, comme bien du monde», se souvient le résident de Lévis.

Or, le weekend dans le bois du BBQ Camp, offert par les frères Lavoie de BBQ Québec, aura changé sa vie. «On était 19 et on a fait cuire 1000 livres de viande dans notre fin de semaine sans jamais utiliser le propane. J’ai trippé au bout», raconte le passionné qui a tellement accroché qu’il s’est lancé dans l’achat quasi compulsif de barbecues.

«J’en ai acheté 14 dans la même année. J’en utilisais un, je trouvais qu’il manquait un peu de chaleur, que le goût n’était pas ce que je cherchais, j’en achetais d’autres. C’est parti comme ça.»

La folie des compétitions

L’année suivante, c’est la folie des compétitions qui s’est emparée de Dany Tremblay et de sa conjointe, une passion qui n’a fait que grandir depuis.

Sa première compétition amateur, celui qui compétitionne sous le nom de Wally BBQ l’a remporté avec ses côtes levées qu’il avait minutieusement développées.

«La semaine avant la compétition, on a fait 70 racks de ribs pour être certain de trouver exactement ce qu’on cherchait», explique-t-il en riant.

Si vous n’aviez pas encore compris, Dany Tremblay est le genre de gars qui fait les choses à fond. Mais force est d’admettre que ça aura rapporté, à tout le moins en émotions fortes.

«Deux semaines après ma première compétition amateur, j’ai fait le saut chez les pros où j’ai fini 3e pour mon poulet et 4e pour mes ribs. On a fait une vingtaine de compétitions cette année-là. Et je suis allé au World Food Championship, qui est la Coupe Stanley du BBQ et j’ai fini 5e au monde», souligne le pit master.

«C’est de l’adrénaline directe dans les veines. C’est pour ça que j’ai autant accroché.»

50 000$ par année

Le Lévisien parcourt maintenant 60 000 kilomètres par année pour ses compétitions, trainant dans son «WallyBago» ses trois barbecues de compétition qui valent 5000$ chacun.

Son talent lui a valu un paquet de commandites des deux côtés de la frontière et heureusement, puisque chaque saison de compétition coûte à peu près 50 000$.

«Il n’y a personne qui fait ça pour l’argent. Si je gagne une petite compétition, le mieux qui peut arriver est que je reparte break even [sans perdre ni gagner d’argent]», précise le passionné.

«Il faut le vivre pour comprendre, je crois. Il y a aussi beaucoup d’amitiés, c’est une belle communauté le barbecue. Chaque compétition, c’est un peu comme un tailgate au football. C’est trippant.»