Fous du BBQ: faire plus de place aux femmes

Marilyn Thibeault a un jour osé se lancer dans la cuisson sur le barbecue et c’est la leçon qu’elle veut désormais transmettre aux femmes, encore trop rares dans le monde de cette bête intimidante.

Après le décès de son père, alors qu’elle était monoparentale à l’époque, Marilyn Thibeault n’avait d’autre choix que de se fier à elle-même si elle avait envie de manger du barbecue.

« Ma mère avait peur de ça », se souvient la femme de Québec.

Avec le temps, Mme Thibeault a fini par apprivoiser la bête, s’y découvrant même une passion qui ne fait que croître.

Aujourd’hui, elle a 10 barbecues différents et en mange « pas mal tous les jours ».

« Mes voisins me textent souvent que ça sent bon chez nous », lance la sympathique passionnée du gril, ajoutant en riant que son entourage devient presque inquiet quand ça ne boucane pas chez elle.

Voyant qu’elle était une des rares femmes dans ce monde généralement masculin, Marilyn Thibeault a eu l’idée de lancer sa propre page Facebook.

Depuis la naissance de QueenMaryBBQ, 1200 membres la suivent dans ses aventures culinaires, dont plusieurs femmes, ce qui la réjouit.

« C’est un monde intimidant pour les filles. Il y a un bout de chemin de fait, mais au départ, il ne fallait pas que je prenne personnels les commentaires parce que ce n’était pas toujours chic », se souvient Mme Thibeault.

« Mais maintenant, les filles m’écrivent et me disent qu’elles n’auraient jamais utilisé le barbecue si elles n’avaient pas vu ce que je fais. Plusieurs m’écrivent qu’elles ont finalement osé et qu’elles adorent ça », se réjouit celle qui souhaite démocratiser la passion du gril.

« Quasiment une religion »

Question d’encore plus profiter des joies de leur amour du barbecue, Marilyn Thibeault et son conjoint sont à aménager une cuisine extérieure équipée d’une hotte professionnelle pour y installer leurs « jouets ».

« Je n’ai jamais eu la prétention d’être une pro, mais j’essaye beaucoup, je cuisine beaucoup, je goûte plusieurs choses. Il y a tellement de techniques à apprendre, c’est ce qui fait que ça devient un passe-temps. [...] En fait, c’est quasiment comme une religion », explique-t-elle.