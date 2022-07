Fous du BBQ: le secret est dans ses sauces

Éric Morissette, animateur de radio bien connu en Abitibi, s’était lancé un défi pour ses 40 ans : lancer sa propre sauce BBQ sur le marché.

Alors qu’il craignait de rester « pris » avec sa première production, voilà qu’il se retrouve deux ans plus tard avec 12 000 bouteilles vendues à travers sa région.

Il y a deux ans, Éric Morissette lançait sa première sauce érable et rhum, la « Y », en hommage à son père, Yves.

« Sa fête est le 21 juin. J’avais fait faire 66 bouteilles pour ses 66 ans. J’ai distribué à deux points de vente à Val-d’Or et Amos, et en 15 minutes, elles sont parties », raconte-t-il, encore étonné.

Devant la forte demande, il s’est remis en production et a concocté d’autres recettes, nommées aussi par d’autres lettres qui rendent hommage à des proches.

Aujourd’hui, il compte 12 sortes et il a remis la 2000e bouteille de « Y » à son père le 21 juin.

« La sauce, c’est la saveur que tu vas aller chercher. Et il faut apprendre à bien l’utiliser », insiste « l’expert ».

L’erreur la plus répétée, selon lui, est d’appliquer les sauces sur les deux côtés des grillades avant la cuisson.

« Moi aussi je badigeonnais mes steaks avant, mais j’ai appris comment bien me servir d’une sauce : de la faire caraméliser en la mettant sur mon steak et non de la faire brûler sur la grille. On a juste besoin d’en mettre d’un bord », suggère-t-il.

Épater la galerie

En plus des sauces, Éric Morissette prend un malin plaisir à cuisiner d’imposantes pièces de viande sur l’un de ses quelque huit BBQ ou fumoirs. Le summum pour lui, c’est lorsqu’il a des invités à impressionner.

« Quand tu sors ta pièce, que tu la présentes et il y a du monde qui prennent des photos... Je ne m’en cache pas, j’aime le côté show-off de ça ».

Une grande partie de la routine hebdomadaire d’Éric Morissette tourne autour du BBQ. En début de semaine, il regarde la météo et appelle son boucher qui habite à plus de 70 km de chez lui.

Le jeudi ou le vendredi, il récupère et prépare sa viande. Le samedi, il s’occupe de la cuisson.

« Dans le cas d’une brisket, c’est le projet d’une journée. Je vais même mettre mon cadran le samedi matin pour faire ça ! »

Utilise-t-il toujours son BBQ au propane ? « C’est tabou, mais oui... le mardi ! » rigole-t-il.