Fous du BBQ: un cuisinier «clandestin» qui partage ses créations culinaires sur le web

Avec ses sept barbecues et fumoirs, Maxime G. Lauzon, de Val-d’Or, concocte des recettes grillées ou boucanées pratiquement à n’importe quel repas ou jour de semaine.

Cet entrepreneur en design web partage habilement ses créations culinaires en ligne, ce qui l’a même mené à se faire inviter à Zeste TV.

La moitié des repas de Maxime G. Lauzon, que ce soit déjeuner, dîner ou souper, implique une forme ou une autre de BBQ.

Le travailleur autonome combine sa passion avec son horaire flexible. « Je peux avoir le goût de faire un site web en même temps que je fais une brisket », se réjouit-il.

En plein lundi midi, il se délecte de mini burgers de smoked meat et de saumon fumé qu’il a lui-même cuisinés.

Habile sur les réseaux sociaux, Maxime G. Lauzon transforme ses œuvres culinaires en œuvres photographiques qu’il partage sur sa page Le Clandestin/recette boucanées et BBQ, suivie par plus de 1300 abonnés.

Il a aussi lancé sa propre émission, Le show BBQ Clandestin, sur les ondes de la télévision communautaire TVC9 et en ligne.

« J’hésite à me présenter comme professionnel, confesse-t-il. Je souffre encore du syndrome de l’imposteur et c’est de là que vient le nom “Le Clandestin”. Je ne me compare pas à un vrai restaurateur qui dépend de ça pour vivre. »

Un loisir avant tout

Bien qu’il se soit fait particulièrement complimenter sur son smoked meat, Maxime G. Lauzon ne croit pas avoir de spécialité.

Sa passion est de constamment expérimenter de nouveaux mets de tous les coins du monde. Cela implique des heures et des heures de lecture de livres de recettes et de visionnements sur le web.

« Je suis toujours en train de chercher de nouvelles inspirations. Sur ma page, on peut facilement voir je suis dans un trip de quoi », explique-t-il.

La pandémie a fait en sorte que Maxime G. Lauzon s’est investi davantage dans sa passion culinaire, qu’il souhaite garder récréative.

« Ma spécialité, c’est de lancer des sites web et des logos pour les nouvelles entreprises. C’était pas mal moins populaire avec la pandémie donc, avec la PCU, ça m’a permis de mettre en œuvre de nouvelles idées », raconte l’entrepreneur.