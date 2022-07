Ivan Fedotov aurait été empoisonné

Le gardien de but russe Ivan Fedotov, un espoir des Flyers de Philadelphie arrêté dans son pays natal pour avoir tenté d’échapper à son service militaire, aurait subi un empoisonnement, samedi à Saint-Pétersbourg, au lendemain de son arrestation.

Après avoir été appréhendé par les policiers, Fedotov a été transporté dans un bureau d’enrôlement de la région. C’est à ce moment que son état de santé se serait empiré et qu’il aurait été transporté dans un centre hospitalier. C’est du moins ce qu’a expliqué son avocat, Alexei Ponomarev, au média russe «Match TV».

«En ce moment, nous ne pouvons pas dire exactement comment les choses se passent. Il était à l'hôpital, mais pour une raison quelconque, il n'était pas répertorié comme les autres patients. Ni nous, ni ses parents n’avons été autorisés à le voir, a expliqué Ponomarev. Récemment, la police militaire est entrée sur le territoire de l'hôpital. Je me suis présenté à eux, j'ai dit que j'étais avocat et j'ai demandé pour quel problème ils étaient venus. Ils se sont retournés, sont montés dans la voiture et n'ont plus fait de commentaires jusqu'à ce qu'ils se soient introduits dans l'enceinte de l'hôpital.»

Toujours selon les médias russes, les autorités russes se sont mis à la recherche du gardien après qu'il eût signifié à quelques membres du CSKA de Moscou, équipe pour laquelle il évoluait dans la Ligue continentale de hockey, son désir de traverser l'océan pour venir en Amérique du Nord afin de poursuivre sa carrière dans la Ligue nationale.

Ce qui inquiète d’autant plus le clan du choix de septième ronde (188e au total) des Flyers en 2015, c’est le manque de communication et la peur de voir son état de santé se détériorer davantage.

«À en juger par le dernier contact avec lui, il ne se sent pas très bien. Il dit qu'on lui a fait une sorte d'injection, qu'il ne connaît pas. On lui a dit que cela avait été prescrit par un médecin. Il n'a pas l'air très bien. Je ne peux pas comparer avec l'état d'hier, mais il ressemble à un malade typique, a ajouté Ponomarev.

«De ce que je sache, ils prétendent qu'il est dans un état grave pour le transférer dans une sorte d'organisme d'enquête militaire, alors qu'il fait valoir du mieux qu'il peut que ce n'est pas nécessaire. Les événements se développent rapidement.

«Les informations sur sa présence là-bas ont été dissimulées de toutes les manières possibles, malgré le fait qu'il disposait d'un téléphone et avait informé ses proches de sa position. Les employés du commissariat militaire ont été informés qu'une plainte avait été déposée auprès du tribunal et que la décision avait été suspendue. Le tribunal doit trancher la question, mais la procédure de conscription a été violée; elle est strictement décrite dans la loi.»