Jeux vidéo - direction: la plage

L’été est forcément synonyme de plage et de jeux d’eau. Et si la météo n’est pas au beau fixe, les jeux vidéo constituent le refuge idéal pour ceux qui sont en manque de chaleur et de soleil.

Commençons par effectuer un retour dans le temps et transportons-nous en 1715 avec Assassin’s Creed IV Black Flag. Dans cette déclinaison de l’une des franchises les plus rentables de l’industrie, les pirates font la loi dans les Caraïbes et y ont établi une république. Vous incarnez un jeune capitaine appelé Edward Kenway et vous explorez les mers du Sud de Kingston à Nassau. Au menu, chercher des trésors, chasser des animaux exotiques ou assassiner des templiers.

À la conquête des îles...

Dans Crysis, vous partez pour les Philippines. Car vous vous transformez en Jake Dunn qui, en explorant une superbe île, tombe sur une structure étrange qui s’avère être extra-terrestre. Crysis est un jeu de tir à la première personne de facture classique et vous devrez défendre l’île, soudainement envahie par des aliens. Ça tire dans tous les coins et dans tous les sens, et la version pour Windows a été entièrement rematricée.

Restons dans le thème «la plage, c’est tout sauf reposant» pour se diriger vers Far Cry 3. Ce titre, qui nous vient de chez Ubisoft vous propulse sur une île où ne règne aucune loi et donc aucun ordre. Bref, ce jeu de tir à la première personne vous fait affronter tous les dangers qui peuvent peupler plages de sable fin, marécages, temples et ports. En prime, le mode coopératif vous permet de rejoindre vos amis et de passer une journée de beach party à tuer des méchants.

Vous en avez assez du soleil et désirez un petit rafraîchissement? Dans l’expansion Far Harbor de Fallout 4, vous vous retrouvez sur la côte du Maine après un événement apocalyptique. Seul survivant de la catastrophe, vous explorez l’île de Mount Desert, noyée dans un brouillard radioactif. Attention, toutes les espèces animales ont muté et vous croiserez des habitants dont vous devrez peut-être vous méfier.

Jeux de plage...

Oubliez les violences précédentes et embarquons à destination de mondes joyeux, ensoleillés et un peu plus familiaux. Car après tout, les vacances sont faites pour se ressourcer et non se battre.

L’île Tortimer d’Animal Crossing: Wild World vous offre une bouffée d’air frais équivalente au Club Med... sans l’inflation. Partez à l’aventure en collectionnant des insectes rares, en faisant de la plongée pour récupérer des trésors sous-marins et vous risquez même de tomber nez à nez avec de gentils requins. Pas mal, non?

Le bleu de la mer fait irrésistiblement penser au bleu de Sonic, le hérisson sur stéroïdes de Sega et objets de deux longs métrages à succès. Le premier niveau de l’énergique Sonic Adventure vous emmène sur la Emerald Coast, un lieu magique – à la musique endiablée – où vivent des orques qui tenteront d’arrêter la quête de Sonic. Allez-y, vous ne le regretterez pas.

Le titre le dit lui-même, rien ne vaut beaucoup de soleil. Super Mario Sunshine, qui date de 2002 (oui, oui, ayez un petit coup de vieux au passage), possède un tableau appelé «Gelato Island»... autrement dit, l’île de la gelato sur laquelle se tient le festival du melon d’eau. Parfait pour les canicules, non?

Qui dit «plage» dit évidemment promenades. Voici Bientôt l’été. Le titre se joue à deux et les joueurs font semblant d’être des amants à des années-lumière l’un de l’autre. Les deux amoureux pensent l’un à l’autre, chacun sur une plage vide sur laquelle souffle le vent. Exemple parfait d’un walking simulator, cette catégorie de jeux dans lesquels il ne se passe pas grand-chose si ce n’est une réflexion intérieure, Bientôt l’été est magnifiquement mis en musique.

Assassin's Creed IV Black Flag: ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/iv-black-flag pour Windows

Crysis: ea.com/games/crysis/crysis pour Xbox

Crysis: store.steampowered.com/app/1715130/Crysis_Remastered pour Windows

Far Cry 3: ubisoft.com/en-us/game/far-cry/far-cry-3 pour Windows

Fallout 4: fallout.bethesda.net/en/games/fallout-4 pour PlayStation, Xbox et Windows

Animal Crossing: Wild World: myemulator.online/nds/animal-crossing-wild-world pour fureteurs via émulateur

Sonic Adventure: sega.com/games/sonic-adventure pour Windows, PlayStation et Xbox

Super Mario Sunshine: flashgamesplayer.com/free/super-mario-sunshine/play.html pour fureteurs via émulateur

Bientôt l’été: tale-of-tales.com/bientotlete pour Windows et macOS