La forteresse des Capitales est compromise

Les Capitales de Québec avaient transformé le Stade Canac en véritable forteresse depuis le début de la saison, mais il faut croire que les Aigles de Trois-Rivières ont trouvé le moyen de l’envahir, eux qui y ont signé une deuxième victoire de suite, samedi, par la marque de 9 à 2.

Les visiteurs se sont rapidement emparés d’une avance de 4 à 0 après quatre manches, mais les Capitales ont montré un signe de vie au cinquième assaut, en réduisant l’écart à deux points grâce à un ballon-sacrifice de Jonathan Lacroix et un roulant de Josh McAdams.

Ce furent toutefois les seuls moments de réjouissance des favoris de la foule, qui ont vu leurs adversaires planter le dernier clou dans leur cercueil en huitième manche, avec une poussée de quatre points, dont trois à la suite d’une longue balle de Carlos Martinez.

Sur la butte, le partant des Capitales John Witkowski n’a pas connu sa meilleure sortie, lui qui a donné quatre points, dont trois mérités, sur sept coups sûrs et un but sur balles. Il a finalement été retiré après trois manches et un tiers de travail, lui qui n’a passé qu’un seul adversaire dans la mitaine.

Marshall Shill, le quatrième lanceur employé par l’équipe locale durant ce match, a lui aussi eu des ennuis. Il a été la victime de la poussée de quatre points des Aigles en huitième manche.

Dans le camp des Aigles, Osman Gutierrez n’a pas été nécessairement impressionnant, mais il n’a pas eu besoin de l’être pour signer la victoire. En cinq manches sur la butte, il a accordé les deux points adverses, sur sept coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a aussi fait mordre la poussière à quatre frappeurs.

Les Capitales tenteront désormais d’éviter le terrible affront d’être balayés à domicile par leurs rivaux de la Belle Province, dimanche.