Le Canadien doit rendre justice à Toe Blake

Les médias ont lancé la campagne pour la nomination du prochain capitaine du Canadien. Mais qu’est-ce que la direction de l’équipe entend faire du dossard numéro 6 porté par Shea Weber durant ses cinq saisons à Montréal ? Non, il ne saurait être question de hisser une bannière immortalisant Weber dans les hauteurs du Centre Bell. Si un tel honneur devait lui être rendu, c’est à Nashville qu’il le mériterait.

Les Predators ont retiré son numéro de la circulation après l’avoir échangé au Tricolore contre P.K. Subban.

Un trio explosif

Le Canadien doit néanmoins ajouter une bannière frappée du numéro 6 aux 18 autres suspendues dans son amphithéâtre. En l’honneur de qui ? demanderont les jeunes.

En hommage à Toe Blake, seul membre de la célèbre Punch Line à ne pas avoir été décoré de cette distinction.

Les moins jeunes qui ont été témoins des exploits de ce trio et les deux ou trois autres générations suivantes savent tout ce qu’il y a à savoir au sujet de la Punch Line.

Belle occasion ratée

Le numéro 9 de Maurice Richard a été porté à la postérité dans les semaines suivant l’annonce de sa retraite, à l’automne 1960.

Quatre décennies plus tard, le Canadien a profité des célébrations de son centenaire pour rendre le même hommage à Elmer Lach, ainsi qu’à l’ancien défenseur Butch Bouchard, qui a joué lui aussi un grand rôle dans les conquêtes de la coupe Stanley du Tricolore en 1944 et 1946.

L’occasion aurait été bonne pour honorer la mémoire de leur ancien coéquipier Toe Blake au même moment.

Qu’est-ce qui cloche ?

Je me suis toujours interrogé quant aux raisons qui motivent la direction du Canadien à ne pas inclure monsieur Blake, comme je l’appelais quand je le voyais sur la passerelle de presse du Forum, dans son prestigieux club des chandails retirés. Son fils Bruce se pose la même question.

« Il a obtenu des mentions d’aide sur tous les buts du Rocket !, lance-t-il en riant.

« Je ne sais pas pourquoi le numéro 6 n’est pas retiré à sa mémoire. »

Bruce le dit sur un ton calme et sans amertume. Il ne critique personne. Il s’en remet aux personnes qui ont le pouvoir décisionnel dans ce type de dossier chez le Canadien.

Au Panthéon comme joueur

Je suis toujours surpris aussi quand des gens me disent que Blake est membre du Panthéon du hockey à titre de bâtisseur.

C’est vrai que l’homme a connu de grands succès derrière le banc. Il a mené le Canadien à huit conquêtes de la coupe Stanley en 13 saisons. Mais ce sont ses performances sur la glace qui l’ont mené au Temple de la renommée.

Lors de la saison 1938-1939 – campagne durant laquelle le Canadien avait terminé avant-dernier dans une ligue qui comptait sept équipes, tout en obtenant un laissez-passer pour les séries –, Blake avait remporté le championnat des marqueurs de la Ligue nationale. Il avait été élu en plus lauréat du trophée Hart décerné au joueur le plus utile à son équipe.

En 1943, l’entraîneur Dick Irvin formait ce que les journalistes allaient surnommer la Punch Line.

En 1944-1945, Lach, Richard et Blake raflèrent dans cet ordre les trois premiers rangs des marqueurs dans la LNH.

En 1946, Blake est devenu le premier joueur du Canadien à remporter le trophée Lady Byng attribué au joueur faisant montre du meilleur esprit sportif.

Il compte trois nominations à la position d’ailier gauche dans la première équipe d’étoiles et une autre sélection dans la deuxième.

Et il a été capitaine du Canadien de 1940 à 1948.

Parmi les 100 plus grands

En 2017, il a été sélectionné à titre posthume dans le club des 100 plus grands joueurs de la LNH.

Sa carrière de joueur vaut plus qu’une photo dans l’anneau d’honneur des joueurs et des bâtisseurs du Canadien faisant partie du Panthéon du hockey.

À Buffalo, des bannières honorant les regrettés Richard Martin et René Robert, qui ne font pas partie du Temple de la renommée, côtoient celle de Gilbert Perreault, qui est reconnu comme le plus grand joueur de l’histoire des Sabres.

Au-dessus des trois bannières, on peut voir l’inscription « The French Connection », flanquée du Fleur de lys d’un côté et du logo des Sabres de l’autre.

Plus que temps

Toe Blake nous a quittés en 1994, emporté par les effets causés par la terrible maladie d’Alzheimer.

Son fils, qui est le dernier survivant de sa famille immédiate, serait sans doute content de hisser au plafond du Centre Bell une bannière rendant hommage à son père pour les 13 belles saisons qu’il a données au Canadien sur la patinoire.

Le temps est venu de réunir à jamais Toe, le Rocket et Elmer. Serge Savard le dit dans la préface du livre intitulé Hector « Toe » Blake, L’Ours au cœur tendre, ouvrage signé par Léandre Normand qui est sur le marché depuis avril.

C’est plus que dû.

Deuxième marqueur de la LNH à sa retraite

Une statistique qui démontre à quel point Toe Blake fut un grand joueur.

Il occupait le deuxième rang des marqueurs dans l’histoire de la Ligue nationale, lorsqu’une double fracture à la jambe droite mit fin à sa carrière avec le Canadien, en janvier 1948. Il totalisait 529 points, tout comme Syd Howe, qui n’était pas apparenté à Gordie.

Blake avait toutefois disputé 123 matchs de moins que Howe, soit 577 contre 700 pour Howe qui fit carrière avec les Sénateurs d’Ottawa, les Quakers de Philadelphie, les Maple Leafs de Toronto, les Eagles de St.Louis et les Red Wings de Detroit, de 1929 à 1946.

Le meneur était Bill Cowley qui, à sa saison recrue, a joué avec les Eagles de St.Louis – descendants de la première mouture des Sénateurs d’Ottawa –, avant d’évoluer avec les Bruins de Boston pendant 12 saisons.

Originaire de Bristol, municipalité québécoise du comté de Pontiac (Outaouais), Cowley affichait 549 points en autant de matchs au compteur.

Premier en séries

En séries, Blake détenait la tête avec 62 points en 58 rencontres, soit neuf de plus que Syl Apps qui avait livré 11 matchs de plus.

Maurice Richard venait troisième avec 47 points, dont 31 buts, en seulement 34 matchs. Selon les témoignages de l’époque, le Rocket était privé de plusieurs mentions d’aide lors des matchs sur les patinoires adverses.

Car le fait de voir un Canadien français réécrire le livre des records dérangeait les dirigeants anglophones de la ligue.

Lorsque Lach a raccroché ses patins en 1954, Richard était le premier marqueur dans les annales de la LNH avec 652 points.

Lach suivait le Rocket avec 623 points tandis que Blake, qui avait disputé son dernier match dans la LNH six ans plus tôt, venait en huitième position.

Dans les mois suivant son accident, Blake, qui avait appris les rudiments du métier d’entraîneur de Dick Irvin, sous qui il a joué à partir de 1940, menait les Huskies de Houston au championnat de la USHL.

Il a chaussé à nouveau les patins en 1948-1949 à titre de joueur-entraîneur des Bisons de Buffalo, qu’il a menés à la conquête de la coupe Calder.

Il a rempli les deux rôles les deux saisons suivantes avec les Braves de Valleyfield de la puissante Ligue senior du Québec.

Et, en 1955, il succédait à Irvin derrière le banc du Canadien. Une grande carrière d’entraîneur commençait.