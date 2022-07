«Les minions 2: il était une fois Gru»: le grand retour des bonshommes jaunes...

Après deux ans de reports répétés pour cause de pandémie, les adorables Minions effectuent enfin leur arrivée dans les salles obscures. Voilà ce qui attend le public...

Chris Meledandri, fondateur et patron des studios Illumination et producteur de «Les minions 2: il était une fois Gru» se frotte les mains. Fervent croyant dans «la puissance durable du cinéma», il s’est félicité de sa décision et de celle des studios Universal de ne pas diffuser ce deuxième opus sur les origines de Gru sur les plateformes numériques pendant les deux ans de fermeture régulière des salles de cinéma du monde entier, attendant patiemment et stoïquement leur réouverture pleine et entière.

«Il y a une qualité joyeuse dans ce film, et peut-être plus que toute autre chose, le long-métrage a été fait avec l'idée de remonter le moral des gens qui le voient. Le film est un pur bonheur, et nous le sortons à un moment où cela est plus important que jamais. Je pense que c’est la question du plaisir eu à voir le film – on y fait des découvertes, mais on ressent aussi beaucoup de nostalgie envers un ensemble de personnages avec lesquels les gens ont noué une relation il y a près de 14 ans», a-t-il ainsi indiqué à la publication américaine «Deadline».

- Cette fois-ci, Gru (voix de Steve Carell en version originale) a 11 ans et trois quarts. Il grandit dans une banlieue anonyme, ce qui ne l’empêche pas de rêver de conquérir le monde. Son chemin croise celui des Minions – bien sûr, Kevin, Stuart et Bob, mais aussi Otto, un nouveau venu – et il s’associe à eux... avec les résultats qu’on imagine. Mais voilà, le groupe des Vicious 6, des malfrats menés par Wild Knuckles (voix de Alan Arkin) en a après Gru. Les Minions devront alors tenter d’apprendre... le kung-fu afin de sauver Gru.

- De nombreux nouveaux acteurs ont joint leurs voix à ce quatrième long-métrage de la franchise d’animation. On entendra ainsi, dans la version originale, TARAJI P. HENSON, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh, Russell Brad et même Julie Andrews qui fait à nouveau la voix de la mère de Gru.

- Dans «Les minions 2: il était une fois Gru», les cinéphiles feront la connaissance d’Otto, un nouveau Minion que Kyle Balda, le réalisateur du film, a défini ainsi: «Otto est différent des autres minions parce que, bien qu'il soit aussi maladroit, aussi bien intentionné et qu'il fasse des erreurs comme eux, il est le champion incontesté des erreurs. Ainsi, au début du film, Otto est un outsider par rapport aux autres Minions. Il parle trop et est un peu différent des autres, alors Kevin, Stuart et Bob ne l'intègrent pas immédiatement dans le groupe. Mais finalement, nous en venons à découvrir que ce sont ces choses qui rendent Otto si particulier. Il représente ceux d'entre nous qui se sont déjà sentis exclus du groupe des enfants cool.»

- Le fait que le long-métrage se déroule dans les années 1970 a permis au cinéaste d’y intégrer des éléments qui ont bercé son enfance. «J'avais à peu près le même âge que Gru dans notre film quand j'ai grandi dans les années 1970. La télévision, la musique, les voitures, les coiffures, les pantalons à pattes d’éléphant... tout était stylé. Et avec les couleurs vibrantes, les paillettes, le disco, c'était une décennie visuelle, bien sûr, et cela a été très nostalgique de revenir sur cette époque pour trouver l'inspiration. Une autre référence et inspiration majeure a été les films de kung-fu de ces années. Nous avons visionné beaucoup des films que j'aimais quand j'étais enfant. Le premier qui me vient à l'esprit est “Master Killer” parce que beaucoup de gadgets de ce film nous ont influencés, mais la plus grande source d'inspiration est venue des films comiques de kung-fu. Certaines des séquences que nous avons dans ce film sont un hommage à ce genre et à l'excellent travail qui a été fait dans des productions comme “Le Maître chinois” avec Jackie Chan, “Kung Fu Hustle” et “Shaolin Soccer” de Stephen Chow.»

«Les minions 2: il était une fois Gru» fait rire les petits comme les grands à gorge déployée dès le 2 juillet.