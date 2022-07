«School’s Out» d'Alice Cooper: l’incontournable classique de la fin des classes

Après le succès I’m Eighteen que l’on retrouve sur le disque Love It to Death, qui a lancé, en mars 1971, la carrière d’Alice Cooper, Vincent Damon Furnier et sa bande confirmaient leur statut avec une autre bombe et une chanson toujours d’actualité.

Enregistré au studio Record Plant de New York et réalisé par le Canadien Bob Ezrin, School’s Out est le cinquième album studio d’Alice Cooper.

Le simple School’s Out est la chanson phare de cet album qui a atteint la première position du palmarès RPM 100 au Canada et la deuxième du Billboard 200.

La pochette originale de l'album s’ouvre comme un pupitre de classe. Le pupitre utilisé pour la photo est exposé au Hard Rock Cafe de Las Vegas.

À l’intérieur, le vinyle était emballé dans une reproduction de petite culotte en papier. Cette pochette a rapidement été retirée du marché en raison de son inflammabilité.

Pour écrire School’s Out, qui totalise 114 millions d’écoutes sur Spotify, Alice Cooper s'est demandé quelles avaient été les trois plus grandes minutes de sa vie.

«Il y a deux moments durant l’année. Le matin de Noël, lorsque tu es prêt à ouvrir les cadeaux. L’autre moment, ce sont les trois dernières minutes de classe, lorsque tu es assis à ton bureau et que tu sens une mèche en train de brûler lentement en toi. Je me suis dit: si je suis capable de faire ressentir ce moment dans une chanson, ça va être très gros», peut-on lire dans un texte publié en avril dernier sur le site Ultimate Classic Rock.

Des enfants effrayés

Le réalisateur Bob Ezrin a eu l’idée d’un chœur d’enfants pour chanter le refrain. Une approche qu’il a de nouveau eue, huit années plus tard, pour le simple Another Brick in the Wall Part 2, de Pink Floyd.

«Je devais expliquer aux parents pourquoi c’était correct de chanter avec ce groupe d’individus complètement tordus. Lorsqu’ils sont entrés dans le studio et qu’ils ont vu les membres du groupe, ils étaient prêts à partir, embarquer dans leurs taxis et retourner à la maison», a raconté Ezrin à Ultimate Classic Rock.

Les enfants étaient effrayés lorsqu’ils ont vu Alice Cooper, les guitaristes Glen Buxton et Michael Bruce, le bassiste Dennis Dunaway et le batteur Neal Smith.

«J’ai réussi à les faire relaxer et on a finalement eu du bon temps. À la fin, les enfants avaient le fou rire et ils aimaient Alice. Je pense qu’il s’agit d’un des meilleurs moments de l’histoire du rock», a-t-il mentionné.

Photo courtoisie

Alice Cooper a fait le bon choix en n’étant pas trop spécifique dans ses paroles, afin qu’elles puissent toucher un maximum de gens.

«Je pense que même les parents qui n’aimaient pas le personnage d’Alice Cooper se sont dit que cette chanson aurait aussi été leur favorite lorsqu’ils étaient sur les bancs d’école. C’est une déclaration universelle», a-t-il fait savoir en 2015.