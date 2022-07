Partez à la découverte de nouvelles expériences dans la belle région du Centre-du-Québec

Entre le savoir-faire de ses artisans du terroir qui séduira les papilles des foodies, ses courses d'accélération qui attireront les adeptes d’adrénaline et ses paysages bucoliques qui feront le bonheur des cyclistes et des automobilistes, la région du Centre-du-Québec regorge de magnifiques attraits à vous faire découvrir!

En voiture, à moto ou à vélo, sillonnez les routes du Centre-du-Québec à la découverte de nouvelles expériences qui prennent place du fleuve Saint-Laurent au contrefort des Appalaches.

Selon vos envies, laissez-vous tenter par la diversité des activités offertes, de la visite d’une miellerie à une escapade routière en passant par un festival qui carbure à l’adrénaline!

Planifiez un arrêt gourmand à la Miellerie King - distillerie & hydromellerie

De l’abeille à la bouteille, la Miellerie King - distillerie & hydromellerie, située à Kingsey Falls, peut se vanter de fabriquer son alcool de A à Z de façon à donner une valeur inédite à ses délicieux produits.

Profitez de votre séjour dans la région pour visiter ses installations et prendre part à une dégustation de sa vaste gamme de spiritueux qui inclut du gin, de l’eau-de-vie, de l’apirum, de la crème alcoolisée, du brandy et plus encore.

Laissez-vous également charmer par cette équipe passionnée d’apiculteurs et d’artisans qui vous fera découvrir des produits de qualité confectionnés avec beaucoup d’amour et de saveurs. D’ailleurs, n’oubliez pas d’essayer l’un des cocktails signatures de la Miellerie.

Crédits: ©Miellerie King / ©Exposimage / ©Les Maximes

Assistez à l’événement Challenge 255 de Baie-du-Febvre

Du 18 au 21 août 2022, le Challenge 255 de Baie-du-Febvre soulignera son retour en force dans le cadre de sa 16e édition. Ne manquez pas cet événement familial qui réunit les passionnés de courses d’accélération de camions lourds, de camionnettes et de motos!

Vous souhaitez profiter au maximum de ce grand événement rassembleur? Réservez votre terrain de camping pour dormir directement sur place, en plus d’être aux premières loges tout au long de la fin de semaine.

Achetez dès maintenant votre passeport pour la fin de semaine en vente au coût de 80 $ pour les adultes avec entrée gratuite pour les enfants de 15 ans et moins. Les plus petits pourront même en profiter pour s’amuser dans les modules de jeu et les jeux d’eau. Plaisir garanti pour tous!

Crédits: ©Challenge 255 / ©Stéphane Daoust

Explorez la région de Nicolet-Yamaska

Au sud du fleuve Saint-Laurent, découvrez la région de Nicolet-Yamaska qui se démarque par ses activités culturelles originales, ses nombreux plans d’eau et ses paysages idylliques.

Plusieurs options s’offrent aux automobilistes, aux cyclistes, aux randonneurs et aux amateurs de sports nautiques pour prendre un bain de nature et recharger leurs batteries.

Selon vos envies, optez pour la Route des Navigateurs, le tour de la rivière Saint-François ou le circuit des antiquaires à Sainte-Eulalie et profitez d’une bonne nuit de sommeil dans l’un des hébergements de qualité de la région.

4 endroits incontournables à découvrir Le Musée des Abénakis: le premier musée autochtone du Québec vous propose un témoignage historique et contemporain fascinant afin d’approfondir vos connaissances au sujet de cette culture riche en traditions. le premier musée autochtone du Québec vous propose un témoignage historique et contemporain fascinant afin d’approfondir vos connaissances au sujet de cette culture riche en traditions. En savoir plus La plage et le quai du port Saint-François: l’endroit idéal pour relaxer les pieds dans le sable, pêcher et admirer de magnifiques couchers de soleil. l’endroit idéal pour relaxer les pieds dans le sable, pêcher et admirer de magnifiques couchers de soleil. En savoir plus Le Musée des cultures du monde: cet établissement unique en Amérique du Nord vous invite à explorer les différentes croyances et pratiques religieuses à travers le monde dans le cadre d’expositions temporaires et permanentes. cet établissement unique en Amérique du Nord vous invite à explorer les différentes croyances et pratiques religieuses à travers le monde dans le cadre d’expositions temporaires et permanentes. En savoir plus Le Marché Godefroy: au pied du pont Laviolette, faites le plein de produits de la région (fromages, charcuteries, fruits et légumes, etc.), sans oublier de goûter à la fameuse poutine servie sur place. au pied du pont Laviolette, faites le plein de produits de la région (fromages, charcuteries, fruits et légumes, etc.), sans oublier de goûter à la fameuse poutine servie sur place. En savoir plus

Crédits: ©Tourisme Nicolet-Yamaska, André Falardeau / ©Musée des cultures du monde / ©Tourisme Mauricie

Profitez de la saison estivale pour décrocher dans la région du Centre-du-Québec en prenant part à des activités originales et variées. Avant votre départ, visionnez le chronique télé de Salut Bonjour pour vous inspirer dans la planification de votre itinéraire.