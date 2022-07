Quand l’été fait naître la peur

Depuis le printemps, le gouvernement a assoupli les mesures sanitaires qui menaient nos vies depuis deux ans. Comme à cause de mon âge je fais partie des gens à risque, il a donc fallu que je sois vigilant pour ne pas attraper la fameuse COVID.

Je me suis donc enfermé dans mon logement et j’ai fait livrer mon épicerie. Aucun de mes enfants et de mes petits-enfants ne m’a visité, et je parlais de temps en temps à mes voisines de droite et de gauche, à bonne distance, à partir de nos balcons.

Ça m’a pris un peu de temps à m’habituer à vivre dans cette grande solitude, mais je m’y suis fait, et pour être franc avec vous, Louise, j’y ai pris goût. Faut dire que même du vivant de ma femme, je n’ai jamais été du type social, et elle me le reprochait souvent.

Mais on dirait que là, je n’ai plus envie de retourner à ma vie d’avant. Comme si l’idée même de me retrouver à discuter politique avec mes voisins ou encore partager une tablée avec mes enfants et les leurs, ça ne me tente même plus.

Le problème, c’est que je ne sais pas comment dire ça à mes enfants qui insistent pour que je me présente à leurs BBQ organisés. J’ai raté celui de la Saint-Jean chez mon fils et celui du premier juillet chez ma fille ne m’emballe pas plus. Mais je ne pourrai pas faire ça tout l’été sans être obligé de leur expliquer l’état d’esprit dans lequel je suis. Moi qui n’ai jamais eu peur de rien, c’est comme si j’avais développé la peur de tout.

Entre nous deux, Louise, au-delà de la peur, c’est comme si je me sentais mieux tout seul avec moi-même. Le moindre bruit me fait sursauter, les gens qui parlent fort me dérangent, et mes voisines que j’appréciais avant me paraissent insignifiantes avec leurs réflexions niaiseuses sur la vie.

Je commence à me demander si je ne serais pas mieux mort comme ma femme, plutôt que vivant, mais sans intérêt pour la vie comme je me sens ?

Anonyme

La teneur du dernier paragraphe de votre lettre est inquiétante. À défaut de voir vos proches, une visite à votre médecin me semblerait appropriée pour vérifier l’état de votre santé mentale.

Les deux années vécues, seul dans votre bulle, vous ont peut-être affecté plus que de raison. On dirait que la fatigue psychique qui a marqué une majorité de gens vous ait touché plus spécifiquement. Ce n’est pas normal de ne pas avoir au moins envie de renouer avec vos proches.

Je ne trouve pas plus sain d’ailleurs, ce rejet que vous ressentez à l’endroit de vos voisines, alors qu’elles vous intéressaient avant. Certes le lien avec elles était moins fort qu’avec vos enfants, mais il n’en était pas moins un qui vous permettait de socialiser et de confronter vos idées.

Selon la Dre Christine Grou, psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec : « Si on ne confronte jamais nos idées, on se retrouve dans des chambres d’écho. Là où la pensée s’appauvrit, et ce n’est pas souhaitable. Moins on a de stimulation et moins on a d’activités, plus ça cause un déconditionnement et plus on a du mal à retrouver une vie normale. »

Je crois qu’il va falloir vous forcer à au moins renouer avec vos proches pour ne pas creuser encore plus un fossé qui va vous mener inexorablement vers des pensées morbides, comme celle d’aller retrouver votre femme dans l’au-delà.

Je vous recommanderais aussi d’avoir recours à une ligne d’écoute et d’entraide pour les gens dans votre état. Vous pouvez joindre les bénévoles 7jrs/7 au 514 278-2130 si vous habitez la région de Montréal et au 1-855 EN LIGNE (365-4463) si vous habitez en dehors de la région métropolitaine.