Sortir de sa zone de confort avec Van Lab

Depuis quelques années, les jeunes téléspectateurs ont accès à plusieurs productions québécoises inspirantes et motivantes. Le rendez-vous annuel La soirée MAMMOUTH (Télé-Québec) et la nouveauté L’effet papillon (Unis TV) en sont de beaux exemples.

Parmi une offre multiplateforme de plus en plus riche, on retrouve également Van Lab, un magazine jeunesse où se succèdent des métiers qui sortent de l’ordinaire et des gens qui méritent d’être connus. À bord de leur Westfalia, Lori’anne, Antoine et Amély se promènent au Québec et abordent de nombreux sujets.

Dans un même épisode, on peut autant parler de patinage de vitesse que de détecteur de mensonges ou de tonte de moutons. Bref, ça ratisse large.

« Aujourd’hui, on accorde beaucoup plus d’importance à ce que tout le monde soit inclus et reconnu dans notre télévision parce que tout le monde est différent. C’est le fun qu’on le montre aux jeunes très tôt », dit Amély Lamontagne-Ruel, l’une des trois animatrices de Van Lab.

Avec cette émission, l’heure est à la découverte. Et ça tombe bien, car Amély aime être déstabilisée. Elle est même stimulée par l’inconnu. À l’écouter, tous les jeunes devraient l’être.

Combattre la peur

« Quand tu es dans la routine, tu arrêtes un peu de grandir. Quand tu te forces à te mouiller, à sortir de ta zone de confort, c’est là que tu apprends. Au final, tu ne retiens que de belles choses. Peut-être que des choses ne vont pas se passer comme tu veux, peut-être qu’au début tu vas avoir peur, mais ce ne sont pas des émotions assez fortes pour empêcher les belles émotions à la fin. »

Confrontée à la peur, la jeune adulte a même réussi à vivre sa meilleure expérience de tournage. Elle jouissait d’une maigre expérience de conduite quand on lui a proposé de faire de la drift, soit de réaliser des dérapages contrôlés.

« Au début, j’avais tellement peur, mais ça m’a forcée à sortir de ma zone de confort et m’a prouvé que j’étais capable de faire ce que je voulais. »

C’est ce message qu’elle souhaite partager avec les préados et les adolescents.

« Si tu veux le faire, que tu as un intérêt à le faire, tu peux le faire. On a rencontré beaucoup de spécialistes, de professionnels, mais jamais je ne me suis sentie jugée. Je me suis sentie accueillie. »

Agréables surprises

Loin de cette zone de confort, l’animatrice s’est notamment entretenue avec une jeune fille malvoyante. « On en entend souvent parler, mais jamais on se penche sur la réalité des malvoyants. Nous, c’est tellement facile, la vue est un sens qu’on a tenu pour acquis... Pour moi, il n’y a pas une journée où je prends deux minutes pour me dire “Ah, c’est comme ça que se sentent les gens qui ne voient pas”. Mais vivre une journée complète ainsi et devoir se débrouiller autrement, ça reste de l’inconnu. »

Pour ceux et celles qui seraient encore réticents à tenter de nouvelles choses, la vision d’Amély est claire : « T’es mieux de ne pas avoir de “Ah, j’aurais donc dû...” Au pire, ça va sortir tout croche et tu auras une belle histoire à raconter. »

► Les histoires des deux saisons de Van Lab peuvent être visionnées en rafale sur ICI Tou.tv.