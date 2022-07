Sœur Angèle et le «tacos français»

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Vous n’avez pas encore entendu parler des « tacos français » ? Ce n’est qu’une question de temps.

Garnis de frites et de sauce fromagère, ces sandwichs inventés il y a une quinzaine d’années en banlieue de Lyon déferlent sur la planète.

Au Québec, déjà au moins deux chaînes de restauration (Mont Tacos et French Takos) se consacrent à ce plat.

Des frites dans un sandwich ? Ça peut surprendre.

Pour juger de ce nouveau venu au menu, j’ai demandé l’avis de la doyenne de notre cuisine : Sœur Angèle.

Au mot tacos, la religieuse de 83 ans a bien sûr pensé cuisine mexicaine. J’ai dû la détromper.

Photo Chantal Poirier

Car le « tacos français » porte un nom trompeur. Ce n’est PAS un tacos. Mais plutôt un burrito, une tortilla qui embaluchonne une garniture de diverses viandes, charcuteries, légumes, en plus des fameuses frites et de la sauce fromagère, puis que l’on grille.

« Oh mon Dieu ! » s’exclame Sœur Angèle en entendant la description de cet hybride entre le kebab, le burrito et le panini.

« Je n’ai jamais mangé un sandwich qui contient des frites ! Ça pique ma curiosité ! »

Chez Snatch Tacos

Sœur Angèle m’a donc accompagné chez Snatch Tacos, sur le boulevard Saint-Laurent, en pleine Petite-France.

Le nom étonnant de ce restaurant réfère au film Snatch (tu braques ou tu raques en français) de Guy Ritchie auquel le proprio voue un culte.

Au volant avec Sœur Angèle comme passagère, je suis prudent comme un prêtre dans sa grosse Buick crème.

« Ce n’est pas grave si les tacos français ne sont pas des tacos ! dit-elle en souriant. Il y a bien le pâté chinois qui n’est ni chinois ni du pâté, c’est juste une question d’habitude ! »

Sœur Angèle rejoint la patronne, Nora Abbar, dans sa cuisine.

Autre réalité du tacos de nos cousins : les Français qui en parlent disent toujours tacosss, en étirant le s final.

« Ce sont vraiment les frites et la sauce fromagère qui définissent le tacosss, le reste – les légumes, les viandes, les épices – peut varier presque à l’infini », explique Mme Abbar.

Arrivée il y a deux ans, elle a immédiatement ouvert son restaurant, en pleine pandémie.

« C’est commode à livrer, alors la fermeture des salles ne nous a pas affectés. »

Scandaleuses frites

Mme Abbar a mis du pastrami dans le tacosss de son invitée, clin d’œil à ses origines italiennes.

Photo Louis-Philippe Messier

« C’est nourrissant et réconfortant en plus d’être un repas complet qui tient dans la main, commente Sœur Angèle. Je n’aurais pas songé à mettre des frites dans un sandwich, mais ça marche ! »

« Certains clients refusent les frites intégrées au sandwich », déplore Mme Abbar.

Immigrée au Québec 65 ans avant Mme Abbar, Sœur Angèle se souvient d’un autre scandale culinaire impliquant des frites : l’apparition de la poutine.

« Ça a beaucoup choqué les gens, la poutine, et maintenant on m’en parle en Chine ou en Égypte ! »

« Il y a peut-être des gens pour snober les tacos français, mais ça a le potentiel de conquérir le monde, ce mets ! »

Si Sœur Angèle le dit... Amen !