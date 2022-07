Transport collectif: nouveaux tarifs pour le Grand Montréal

Les tarifs pour le transport collectif dans le Grand Montréal ont changé vendredi permettant ainsi à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de poursuivre sa refonte tarifaire débutée il y a un an.

Ainsi, le territoire de l’ARTM est maintenant divisé en quatre zones, soit la zone A (Montréal), B (l’agglomération de Longueuil et Laval), C (couronnes Nord et Sud) et D (hors territoire de l’ARTM).

Dorénavant les passages pour tous les modes, c’est-à-dire valable pour le train, l’autobus et le métro, seront seulement accessible pour les multizones, à l’exception de la zone A. Cependant, les titres achetés selon les anciens tarifs seront quand même acceptés.

Les usagers devront s’assurer que leur titre de transport soit valide dans toutes les zones traversées du point de départ au point d’arrivée.