Un partenaire de choix pour Dubreuil

Laurent Dubreuil est un athlète comblé. Durant six semaines à compter du 2 août, il aura l’occasion de s’entraîner avec l’un des meilleurs patineurs de la planète sans avoir à se déplacer.

Un message anodin s’est transformé en une chance unique pour le médaillé d’argent sur 1000 m des Jeux olympiques de Pékin. Multiple médaillé en Coupe du monde et auteur du cinquième meilleur temps de l’histoire du 500 m en 33 s 89 en novembre dernier à Calgary, le même jour où Dubreuil a réussi la troisième meilleure performance de tous les temps avec un chrono de 33 s 77, le Japonais Yuma Murakami se pointera à Québec pour son entraînement estival.

Quand il a appris que le contrat des deux entraîneurs néerlandais de l’équipe japonaise de sprint ne serait pas renouvelé, Dubreuil a contacté son ami pour connaître sa réaction à ces départs surprenants, et Murakami lui a répondu qu’il aimerait s’entraîner en sa compagnie à Québec.

« Je ne veux rien enlever à Christopher [Fiola] et Cédrick [Brunet], mais je n’ai jamais eu un partenaire d’entraînement comme Yuma, raconte Dubreuil. Il y a des choses que je peux apprendre de lui et l’inverse est aussi vrai. Je suis vraiment content. »

Photo d'archives, Didier Debusschère

Dubreuil ne craint pas que Murakami découvre le secret de la Caramilk et devienne l’homme à battre sur le circuit de la Coupe du monde.

« Je n’ai pas peur que Yuma fasse une découverte, devienne meilleur et me batte, souligne le patineur de 29 ans qui sera papa pour la deuxième fois en octobre. En raison de mes succès et au stade où je suis rendu dans ma carrière, ce n’est pas un aspect qui me tracasse. C’est aussi une belle occasion de briser la routine en cette année postolympique. »

Inspiration de Kim Boutin

Dubreuil dit s’inspirer de Kim Boutin. La quadruple médaillée olympique en courte piste était allée s’entraîner avec la grande vedette Suzanne Schulting et l’équipe néerlandaise en 2019.

« Il s’agit d’un projet d’entraide et de collaboration, explique-t-il. Les Japonais sont une puissance au sprint et on a beaucoup à apprendre au Québec d’un athlète de ce calibre. Kim ne voyait pas Suzanne Schulting comme sa plus grande rivale. Les deux ont profité de cette expérience pour s’améliorer. » Schulting a notamment gagné quatre médailles aux Jeux de Pékin.

Marque de respect

Dubreuil se dit flatté par la décision du patineur japonais.

« C’est une marque de respect qui démontre que je suis assez bon pour qu’un patineur de haut niveau veuille s’entraîner avec moi en pensant qu’il pourra apprendre de moi, raconte le champion de la Coupe du monde sur 500 m. Ça va être le fun de voir si on peut grandir les deux de cette collaboration. Si on retranche chacun 0,1 s, tout le monde sera gagnant. »

Dubreuil estime que Fiola et Brunet profiteront également du passage du Japonais.

« Quand j’ai débuté ma carrière, il n’y avait pas de Québécois qui gagnaient des médailles en Coupe du monde. La dernière médaille de Sylvain Bouchard remontait à 1998. Il a fallu que je trace mon chemin et celui des autres. Christopher et Cédrick vont voir ce que Yuma fait de bien, réaliser qu’il est humain et croire à leurs chances de succès. »

Au moment d’écrire ces lignes, Murakami n’avait pas encore accepté l’invitation de loger chez les Dubreuil, mais il s’était déjà plongé dans l’apprentissage intensif de l’anglais.

« Je ne sais pas si c’est leur culture qui le freine un peu, mais j’aimerais qu’il accepte notre invitation, souligne Dubreuil. Au-delà du patinage, c’est un projet humain où nous allons créer des souvenirs pour la vie. Nous allons être ensemble sur la glace avec Gregor [Jelonek]. Il veut suivre le même entraînement que moi. Il laissera son vélo chez lui parce que je l’ai prévenu que ça ne fait pas partie de mon entraînement. »