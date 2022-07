Un «scientifique» du barbecue

Un Lavallois qui possède huit barbecues sur le balcon de sa cour et cinq cachés en dessous de son patio transmet maintenant ses connaissances aux 40 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, en allant bien au-delà de l’aspect culinaire.

« Je ne me fais plus inviter nulle part parce que tout le monde est gêné de faire de la bouffe devant moi », nous a dit presque sérieusement Alexandre Turcotte, lorsqu’il nous a reçus autour de ses barbecues à sa résidence de Laval.

Photo Agence QMI, Simon Dessureault

« Les gens ne veulent pas faire de barbecue quand je vais à leur domicile. »

L’homme de 40 ans qui cuisine sur le charbon depuis une vingtaine d’années a travaillé durant 15 ans pour la compagnie de vêtements Lacoste, notamment comme directeur dans la vente au détail.

Autodidacte

« Je n’ai pas fait de cours en cuisine et je n’ai jamais eu la prétention de dire que j’étais un chef », a expliqué le père de deux enfants qui partageait des photos de ses exploits culinaires sur Instagram et qui a décidé de partir une page Facebook en janvier 2020, car il voulait écrire ses recettes. « Tout ce qui se fait au four, moi, je le fais au barbecue. »

Sa page Facebook a donc rapidement « explosé », alors que presque 4000 personnes s’étaient abonnées après un mois.

« C’était un passe-temps, mais je me suis dit que j’allais pousser ça un peu plus loin », a ajouté l’artiste du barbecue.

Photo Agence QMI, Simon Dessureault

Alexandre Turcotte a ensuite créé un site internet avec ses recettes, en plus de démarrer un podcast en avril 2020, où il a d’ailleurs interviewé Steven Raichlen, considéré comme le roi du barbecue.

il donne des Formations

Alexandre Turcotte gagne maintenant sa vie avec le barbecue depuis un peu plus d’un an, alors qu’il donne des formations de plus de 4 heures en présentiel, à des groupes de 30 personnes.

Il en a notamment fait une récemment dans un magasin de piscines à Repentigny, qui vend aussi des barbecues.

« J’ai fait huit recettes, les gens mangent à travers ça, a-t-il raconté. Je montre aussi comment je gère mon feu, les différences entre le charbon, la granule et le propane. »

Photo Agence QMI, Simon Dessureault

L’autodidacte se dit d’ailleurs très connaisseur des combustibles, du feu et du transfert d’énergie dans un barbecue.

« C’est vraiment à ce niveau que je me démarque », affirme-t-il avec assurance, alors qu’il passe un thermomètre laser sur les nouveaux barbecues qu’il achète pour connaître les points de chaleur et savoir s’il y a des places où ça cuit mieux.

« Même si je ne l’ai jamais utilisé, je sais exactement comment est-ce que je peux le travailler et en tirer le maximum, a-t-il ajouté. Je fais mes recherches, mais ça reste un barbecue, je ne fais pas voler des fusées, ce n’est pas si scientifique que ça. »

M. Turcotte réalise aussi des formations en zoom pour des entreprises, en plus de faire du placement de produits.