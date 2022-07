Quand on ne va plus ou rarement à Montréal, on oublie qu’elle reste une grande ville avec ses écarts, son style, tantôt sa convivialité, tantôt son insensibilité. Je l’aime dans ses quartiers caractériels, ses anciens finement revampés et, malgré les entassements dans la circulation, ses espaces verts, ses circuits de vélo et piétonniers qui en font une ville moderne et agréable, accueillante pour les touristes.

Mardi, un temps radieux pour un gars qui s’en allait au CHUM, à l’abattoir. Diagnostiquée la veille à Charles-Lemoyne, une appendicite aiguë dans le ventre, ça fait mal en tabouère. Je serai fort probablement opéré d’urgence, je le sais, mais je ne capote pas. Je suis même de bonne humeur parce qu’il y a toujours pire. Mon voyage de pêche en Abitibi (lac Suzie, je devais partir hier) est à l’eau, mais il y a pire dans la vie. Au volant de ma bagnole, sur Berri Nord, on avance à pas de tortue dans un formidable détour à cause des travaux et fermetures. Il y a pire.

DE LA VISITE

Qui ne se présente pas à la fenêtre droite toute baissée de ma bagnole ? Une blonde itinérante aux allures de sorcière. Dans la vingtaine, jolie, cheveux en broussailles, les yeux dopés et elle parle anglais. Évidemment, elle veut de l’argent et je suis donneur. Je fouille dans mes poches. Vous savez comme c’est inconfortable quand on est au volant et ce n’est pas mieux quand on a mal au ventre. Pas de chance, pas de monnaie et je ne donnerai pas 5 dollars. La magicienne de sa jolie main menue me montre mon cellulaire qui est sur la banquette du passager. Ben voyons, je ne vais tout de même pas te donner... quoi !!! Sa main empoigne l’appareil, elle me chipe mon cellulaire et elle déguerpit en courant.

Là, je capote. Je me détache, je descends et je suis au milieu de la rue Berri. Je ne peux tout de même pas laisser ma voiture, toutes fenêtres baissées, au milieu du trafic qui avance encore doucement sur Berri. Je ne veux tout de même pas me faire voler deux fois dans la même minute. Et la voleuse s’est fondue dans le décor. Je suis retourné dans ma bagnole, j’ai monté la fenêtre de droite, un réflexe. Je ne pouvais même pas raconter mon aventure, pas de cellulaire. Ensuite ? Hospitalisé deux jours, pas d’opération, des antibiotiques et un nouveau cell. Bon ! Y a toujours pire.

T’AUSSI

Francis Bouillon adjoint à Martin St-Louis ? Si ça continue comme ça, derrière le banc du Canadien, on ne verra que des bouts de tête.

Vu sur Marketplace : À vendre 21 trophées Artis de Pierre Bruneau, dont celui de son année recrue.

Pas facile les déménagements : « Dans quelle boîte on a mis les enfants, chérie ? »

Camion blindé dévalisé. Les voleurs n’ont pris que le gaz.

Si vous allez chez un médium, que vous frappez et qu’il dit « Qui est là ? », partez, il n’est pas bon.

Chaque année, il y a de plus en plus de cons, mais je crois que cette année, les cons de l’an prochain sont déjà arrivés.

