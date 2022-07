25 festivals trad – Prenez l’escapade: un ambassadeur qui connaît le trad

Amateur de métal, Fabien Cloutier écoute et aime aussi de la musique traditionnelle, et pas seulement durant le temps des Fêtes. Il n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a proposé d’être l’ambassadeur d’une bannière qui regroupe 25 événements trad un peu partout à la grandeur du Québec.

«La culture traditionnelle est une culture que j’apprécie. J’aime la musique et l’univers des contes et des légendes et il y en a toujours eu autour de moi. Je suis reconnu comme un gars qui n’a pas peur de ses racines et qui en est fier. Ça faisait du sens», a lancé l’auteur et comédien qui a grandi dans la Beauce.

La bannière 25 festivals trad – Prenez l’escapade regroupe 25 événements trad qui se déploient jusqu’au mois de novembre. On y retrouve de la musique et des contes, avec les meilleurs groupes trad et des conteurs renommés, de la danse et aussi le savoir-faire artisanal et culinaire.

«C’est familial et c’est très festif», a précisé Fabien Cloutier, lors d’un entretien. Le créateur de la série Léo précise qu’il écoute et qu’il a toujours écouté de la musique traditionnelle.

«Elle a toujours fait partie de ce que j’écoute [toute] l’année. Il y a des artistes traditionnels qui ont eu une importance capitale partout et qui ont été des influences pour de grands musiciens à l’extérieur du Québec», dit-il.

Fabien Cloutier est un grand fan de la formation Les Charbonniers de l’enfer, devenue aujourd’hui Les 4 charbonniers.

«Ce sont des créateurs au sommet de leur art qui ont su prendre des chansons traditionnelles et qui en ont fait quelque chose de nouveau en les faisant a capella», a-t-il fait remarquer.

Toute l’année

Pour l’auteur, comédien et metteur en scène, la culture trad va bien au-delà des chansons du jour de l’An.

«On doit être à peu près le seul peuple qui fait un peu encore ça, d’associer notre culture traditionnelle au temps des Fêtes. Oui, c’est un très bon moment pour y plonger, mais cette musique et les arts trad, sous toutes ses formes, méritent de vivre complètement à longueur d’année», a-t-il déclaré.

C’est ce que l’on constate en consultant la bannière Les 25 événements trad se déroulent sur neuf mois. Ça débute à la fin mars avec le Camp Danse-Neige-Espace Trad à Montréal et ça se termine en novembre avec le Festival de musique trad de Val-d’Or.

«Ça montre que célébrer nos racines et la musique d’ici, ça peut se faire toute l’année. Il y a aussi une nouvelle génération de créateurs qui fouillent dans la musique traditionnelle et qui créent de nouvelles choses. La musique trad peut se décliner de plusieurs façons», a-t-il précisé.

Une belle fenêtre

Le conte a eu un effet puissant sur Fabien Cloutier. Il raconte avoir été impressionné par un spectacle du conteur Michel Faubert qu’il a vu au Théâtre Petit-Champlain. C’était à l’époque où il étudiait au Conservatoire d’art dramatique de Québec.

«C’était tout un nouvel univers qui s’ouvrait pour moi. Je voulais faire comme ce gars-là. C’est là que j’ai décidé de faire du conte qui s’est ensuite transformé en théâtre. Ç’a été très inspirant, comme créateur, de le voir aller avec des textes anciens devenus très contemporains», a-t-il indiqué.

C’est un peu plus tard, dans un événement à saveur trad, le Festival international du conte Jos Violon de Lévis que Fabien Cloutier a présenté, en 2006, les premières ébauches de ce qui allait devenir le solo Scotstown.

Interrogé sur les événements incontournables qu’il ne faut pas manquer, l’ambassadeur éclate de rire et joue son rôle d’ambassadeur à la perfection.

«J’invite les gens à aller sur le site et regarder dans quelle région ils ont envie de passer et quel type d’événement ils ont envie de découvrir. Il y en a partout. C’est une belle fenêtre pour les gens qui veulent découvrir la culture traditionnelle et voir comment elle a évolué. C’est aussi un beau moyen de mieux se connaître», a-t-il conclu.

On peut consulter la bannière 25 festivals trad – Prenez l’escapade à l’adresse : 25festivals.com