Ces 9 acteurs sont bien canadiens

Nous avons la chance d’avoir une culture distincte. On la reconnaît, on l’entend, on la regarde, on y adhère, on connaît son star-system. La frontière est plus mince entre la télé canadienne, malgré sa qualité, et les productions états-uniennes. Nombreux sont les acteurs canadiens qui se démarquent dans des séries américaines. Ça ne date pas d’hier, pensons au Montréalais William Shatner devenu mythique grâce à Star Trek. Sandra Oh, Anna Paquin, Jay Bachurel, les Québécois François Arnaud, Caroline Dhavernas, Théodore Pellerin sont d’autres bons exemples. Jetons un coup d’œil sur dix d’entre eux qui connaissent actuellement un beau succès dans des séries américaines qui font jaser.

1) Hayden Christensen

Originaire de Vancouver, c’est en banlieue de Toronto qu’il grandit puis se fait connaître alors qu’il n’a que 12 ans dans une série germano-canadienne. Il enchaîne par la suite plusieurs petits rôles dans des projets qui misent souvent sur le suspense. L’année 2002 marque un tournant quand il est choisi pour interpréter Anakin Skywalker dans les nouveaux épisodes des films de Star Wars. Ce rôle mythique, il le reprend dans la série Obi-Wan Kenobi qui vient d’arriver sur Disney +. Anakin est depuis devenu Dark Vador. L’an prochain, il sera toujours sur la même chaîne dans la série Ahsoka : Anakin Skywalker.

2) Finn Wolfhard

Né à Vancouver, le jeune acteur et musicien de 19 ans a fait ses premiers pas devant la caméra en participant à des cours d’été à la Vancouver Film School. Il hérite de petits rôles épisodiques dans The 100 et Supernatural. Mais c’est en répondant à une offre de casting qui ne s’adressait pas qu’aux professionnels que sa vie a changé. Depuis 2016, il incarne Mike dans Stranger Things dont la quatrième saison vient de débarquer sur Netflix.

3) Elliot Page

Né à Halifax, Elliot a commencé sa carrière à 10 ans. Il est d’abord connu sous le nom d’Ellen et est identifié comme une personne de genre féminin. Sa première série, Pit Pony, lui vaut une nomination aux prix Gemini, équivalent canadien des Gémeaux. À l’adolescence, il fait déjà sa marque au cinéma à Hollywood. Bien qu’il s’identifie comme non binaire, sa transition se fait attendre étant donné les contrats qu’on lui offre. En 2019, il devient Vanya Hargreeves dans The Umbrella Academy. Netflix vient de lancer la saison 3 où Elliot peut s’afficher pour la première fois depuis sa transition. La plateforme s’est dite fière de son superhéros qui se nomme désormais Viktor.

4) Seth Rogen

Cet acteur connu que l’on voit dans de nombreuses comédies américaines auprès notamment de sa gang de chums (dont le Canadien Michael Cera, Jonah Hill, James Franco) est né à Vancouver. C’est là qu’il a commencé comme stand up alors qu’il était adolescent. Bien qu’il joue plus souvent au cinéma, c’est à la télé qu’il a été découvert grâce à la série Freaks and Geeks. C’est là qu’il rencontre le réalisateur et producteur Judd Apatow avec lequel il va souvent collaborer. On le retrouve actuellement dans la série qui a fait beaucoup jaser Pam and Tommy sur Disney +. Seth est aussi un des producteurs de la série The Boys sur Amazon Prime Video, qui en est à sa troisième saison, ainsi que de son dérivé animé, The Boys Presents : Diabolical, sur la même plateforme.

5) Rachel Blanchard

C’est dans une publicité pour McDonald’s que l’actrice de Toronto a été vue pour la première fois. À 8 ans, elle campait déjà un rôle important dans la série jeunesse The Kids of Degrassi Street. En 1995, elle décroche le rôle de Cher dans Clueless, série dérivée du populaire film. Depuis des années, elle s’amuse entre le cinéma et la télé. Au petit écran on l’a vue dans 7th Heaven, Peep Show, Call Me Fitz, Flashpoint et Fargo. Elle joue actuellement Susannah dans The Summer I Turned Pretty qui vient de commencer sur Amazon Prime Video.

6) Emmanuelle Chriqui

Cette Montréalaise d’origine marocaine est apparue comme bien des acteurs de son âge dans la série Are You Afraid of the Dark sur YTV. Son rôle de Sloan dans Entourage pendant 8 saisons lui a permis de se faire connaître. Depuis, elle multiplie les projets tant à la télé qu’au cinéma. Actuellement, on la retrouve dans une nouvelle adaptation de Superman, dans Superman & Lois sur la chaîne The CW.

7) Will Arnett

Né à Toronto, Will s’est découvert une passion pour le jeu après avoir auditionné pour des publicités. Acteur comique, qui mène une belle carrière au cinéma comme à la télé, il se démarque dans la série déjantée Arrested Development. Il travaille régulièrement avec des acteurs de SNL. On le voit notamment dans 30 Rock puis dans Up All Night, Flaked et The Miller. Il prête sa voix à la série animée BoJack Horseman, dont il est aussi producteur. Il anime également le jeu LEGO Masters. Actuellement, il incarne le détective Terry Seattle dans Murderville, sur Netflix. On le verra aussi sous les traits de Sweet Tooth dans la série Twisted Metal qu’il prépare.

8) Martin Short

On oublie souvent que cet acteur et comique vu dans une quarantaine de films est originaire de Hamilton, en Ontario. À la télé il a aussi fait plusieurs apparitions, en plus de faire partie de l’équipe de Saturday Night Live dans les années 1970 puis 1980, et d’avoir eu son propre show au milieu des années 1990. Moins présent dans les dernières années, on l’a vu dans Damages, Arrested Development, How I Met Your Mother et Unbreakable Kimmy Schmidt. Récemment, il a incarné Dick Lundy, un vieux pote de Mitch Kessler dans The Morning Show sur Apple +. Mais son grand retour s’est fait aux côtés de son ami Steve Martin et de Selena Gomez dans la comédie Only Murders in the Building, dont la deuxième saison vient d’arriver sur Disney +.

9) Annie Murphy

C’est dans la formidable série canadienne Schitt’s Creek que l’actrice d’Ottawa a été découverte. Merci à Dan et Eugene Levy qui lui ont donné la chance d’incarner la candide Alexis Rose alors qu’elle pensait ne plus faire ce métier. Après avoir joué de petits rôles dans Good God et Rookie Blue, son saut en comédie lui va bien. La popularité de Schitt’s Creek lui a valu d’être le personnage principal de la comédie noire Kevin Can F**k Himself sur la chaîne américaine AMC. Elle est aussi de la deuxième saison de Russian Doll, présentée depuis peu sur Netflix.