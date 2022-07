Au bout du museau: ces animaux qui aident les humains

Si vous trouvez que les promenades avec votre chien vous gardent en forme ou que le ronronnement de votre chat fait baisser votre niveau d’anxiété, ce n’est pas un hasard. La zoothérapeute Audrey Desrosiers décrit les bienfaits de la présence animale dans son nouveau livre, Au bout du museau. Dans cet ouvrage grand public, elle montre qu’un lapin, un chiot, un cheval et même un alpaga peuvent devenir des partenaires d’intervention auprès de différentes personnes atteintes de démence, de jeunes qui souffrent d’un retard de langage, d’enfants aux prises avec des troubles de comportement ou d’étudiants sensibles à l’anxiété de performance.

Audrey Desrosiers travaille depuis 2006 à la reconnaissance de la zoothérapie et à la création de ponts entre les praticiens traditionnels. Elle exerce dans le milieu scolaire et en pratique privée et offre des séminaires et des formations. Elle anime aussi la série Zoothérapie sur les ondes de la chaîne Moi et Cie.

Cette année, elle publie Au bout du museau, un ouvrage de référence très étoffé sur la zoothérapie et sur ses bienfaits. Elle explique à quel point la connexion entre l’humain et l’animal dynamise l’accompagnement thérapeutique et soutient la pratique des différents spécialistes du milieu de la santé. Toutes sortes de problématiques sont examinées : troubles cognitifs, troubles anxieux, troubles de comportement, anorexie, etc.

Qui peut bénéficier de la zoothérapie, à son avis?

«Que tu aies besoin de voir un psychologue, un physiothérapeute, un ergothérapeute, une orthophoniste ou une orthopédagogue, ou même une enseignante qui t’apprend quelque chose, tout peut être facilité par l’animal. C’est vraiment un motivateur», explique-t-elle, en entrevue téléphonique de sa clinique de Rosemont.

L’animal capte des micro-signaux

«L’affaire, c’est que l’animal a accès à des informations que l’humain n’a pas. Disons que je te regarde, que tu es souriante et que tu as l’air zen. L’animal, lui, va me signifier que tu es stressée et super anxieuse, en fait, en ce moment. Tu peux me truquer, moi, en faisant semblant que tu es super zen, mais tu ne peux pas truquer l’animal.»

«Quand on est anxieux, on libère des hormones. Il y a plein de micro-signaux que les chiens détectent : ton rythme cardiaque est plus élevé, ta pupille est dilatée, tu es plus rouge au niveau des joues, tu as l’air de transpirer.»

Tout ça, l’animal le lit... parce qu’on est des animaux, précise Audrey.

«Nous, on a arrêté de s’analyser comme ça, mais l’animal, non. C’est comme ça que l’animal me donne une autre lecture et je vais te le refléter : tiens, c’est curieux, mon chien a l’air plus agité. Comment tu te sens, toi, à l’intérieur? Ça t’ouvre une porte.»

Audrey Desrosiers donne en exemple une petite fille super anxieuse qu’elle reçoit en clinique privée qui pleure tout le temps et ne fonctionne plus normalement à la garderie. Dans la clinique, il y avait... un cochon.

«Elle a vu le cochon. Elle s’est garrochée dessus et s’est mise à rire. Le cochon a pété. Ça s’est mis à puer. On a ri et elle s’est mise à me parler, à me dire pourquoi elle pleurait.»

L’experte en zoothérapie explique le processus.

«Il fallait qu’elle soit détendue. Et l’animal a permis ça. Je dis toujours que la moitié de la job est faite quand tu arrives avec un animal parce qu’il y a une connexion.»

Son travail s’applique à différentes problématiques : troubles de langage, syndrome de la Tourette, démence chez les personnes âgées, dyspraxies sévères. Depuis 2010, elle cherche d’ailleurs à décloisonner toutes les spécialisations pour travailler en équipe, en utilisant la zoothérapie.

Audrey Desrosiers exerce la zoothérapie en milieu scolaire et dans les cliniques privées Au bout du museau (Montréal, Québec, Châteauguay, Mirabel).

Elle offre aussi des séminaires et des formations.

Elle anime la série Zoothérapie sur les ondes de la chaîne Moi & Cie.

Photo courtoisie

« On manque de nature. Qui aurait pu imaginer un jour qu’on inventerait un terme pour cela ? Pourtant, nous y sommes. Que faire face à cette nouvelle “maladie” qui, disons-le, touche de plus en plus d’enfants, en ville ou non, tellement occupés à l’intérieur des maisons avec leur gardienne numérique... Cette machine qui propose même d’être virtuellement dans la nature (sans se salir) et aussi de s’occuper d’un animal de compagnie (sans le désagrément réel d’aller dehors par -10 °C pour le sortir et lui faire faire ses besoins). Que peut-on faire pour cela ? Aller à la pharmacie et acheter des pilules miracles de nature qui viendraient compenser cette carence ? »